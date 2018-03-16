Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Сегодня, 17:07

Лидер "Барселоны" забил два гола в ворота "Челси"

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. 30-летний футболист с большим отрывом победил в опросе на официальном сайте УЕФА – за него проголосовали 79% респондентов.

В ответном домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси" (3:0) аргентинец забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Также на звание лучшего футболиста этой недели претендовали: нападающие Томас Мюллер ("Бавария"), Виссман Бен-Йеддер ("Севилья") и Эдин Джеко ("Рома").

Кстати, сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. "Барселона" сыграет на этом этапе с "Ромой".

Напомним, что со следующего сезона в Лиге чемпионов пройдут кардинальные изменения – напрямую в групповой этап будут попадать по четыре лучших клуба из четырех топ-чемпионатов Европы.

Также изменится система распределения доходов в еврокубках. Теперь существенное влияние будет иметь клубный коэффициент УЕФА. Если верить расчетам УЕФА, украинские клубы смогут зарабатывать в Лиге чемпионов по 50 миллионов евро.
футбол, Лига чемпионов, Лионель Месси

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Источник:

Championat.ru

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