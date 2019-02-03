Лионель Месси сможет играть против "Реала"
"Барселона" встретится с мадридцами в полуфинале Кубка Испании
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сможет сыграть в ближайшем матче против мадридского "Реалом". Такой вердикт врачей каталонского клуба. Накануне Месси получил травму, столкнувшись с соперником, в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией". Месси забил два гола "Валенсии", а матч завершился вничью – 2:2.
После проведения осмотра врачи "Барселоны" приняли решение, что повреждение несерьезное и дополнительных тестов делать не надо. Таким образом аргентинец может готовится к следующему поединку, который пройдет 6 февраля. В первом полуфинальном поединке Кубка Испании "Барселона" на своем поле примет "Реал".
Напомним, что прошлой осенью Лионель Месси столкнулся с проблемами после травмы, полученной в матче с "Севильей". В середине первого тайма игры аргентинец неудачно приземлился на правую руку, после чего был вынужден покинуть поле. После этого он был отправлен в больницу, где врачи диагностировали перелом лучевой кости.
После этого у Месси возникли проблемы со сном. Футболист не мог уснуть из-за болевых ощущений в руке, из-за чего врачам приходится снижать дискомфорт с помощью препаратов.
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