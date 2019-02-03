Лионель Месси сможет играть против "Реала"

"Барселона" встретится с мадридцами в полуфинале Кубка Испании

Месси забил "Валенсии" два гола. Фото: AFP

Лионель Месси сможет играть против "Реала" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/710/748/5c57107480863.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/710/748/5c57107480863.jpg 2019-02-03T17:50:00+02:00 Футбол "Барселона" встретится с мадридцами в полуфинале Кубка Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сможет сыграть в ближайшем матче против мадридского "Реалом". Такой вердикт врачей каталонского клуба. Накануне Месси получил травму, столкнувшись с соперником, в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией". Месси забил два гола "Валенсии", а матч завершился вничью – 2:2.

После проведения осмотра врачи "Барселоны" приняли решение, что повреждение несерьезное и дополнительных тестов делать не надо. Таким образом аргентинец может готовится к следующему поединку, который пройдет 6 февраля. В первом полуфинальном поединке Кубка Испании "Барселона" на своем поле примет "Реал".

Напомним, что прошлой осенью Лионель Месси столкнулся с проблемами после травмы, полученной в матче с "Севильей". В середине первого тайма игры аргентинец неудачно приземлился на правую руку, после чего был вынужден покинуть поле. После этого он был отправлен в больницу, где врачи диагностировали перелом лучевой кости.

После этого у Месси возникли проблемы со сном. Футболист не мог уснуть из-за болевых ощущений в руке, из-за чего врачам приходится снижать дискомфорт с помощью препаратов.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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