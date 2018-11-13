Лионель Месси вышел на второе место по голам за один клуб за всю историю футбола

Лидер "Барселоны" Лионель Месси после дубля в ворота "Бетиса" (3:4) в 12-м туре чемпионата Испании довел свое количество голов за клуб до 566 мячей. Аргентинец вышел на второе место в списке игроков, которые больше всего забивали за одну команду. Месси в данном рейтинге обошел на один мяч бывшего голеадора "Баварии" Герда Мюллера (565).

Возглавляет рейтинг легенда мирового футбола Пеле. Бразилец за карьеру в "Сантосе" стал автором 643 мячей, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что вчера Лионель Месси получил приз лучшему игроку чемпионата Испании.

Кстати, Лионель Месси 20 октября не смог доиграть матч девятого тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2). В одном из эпизодов после контакта с соперником аргентинский форвард неудачно упал на руку. Позднее "Барселона" объявила, что Месси пропустит около трех недель из-за перелома правой руки.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лионель Месси не может спать после травмы. Футболист якобы не может уснуть из-за болевых ощущений в руке, из-за чего врачам приходится снижать дискомфорт с помощью препаратов.