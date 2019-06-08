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Литва вдевятером вырвала ничью в матче с Люксембургом: видео голов и удалений

8 июня, 00:16

Литовские футболисты в домашнем матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга в меньшинстве смогли сравнять счет и удержать ничью

Литва в меньшинстве сравняла счет в матче с Люксембургом. Фото lff.lt
Литва в меньшинстве сравняла счет в матче с Люксембургом. Фото lff.lt.

В пятницу в группе В отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года прошли два матча. Сборная Украины во Львове разгромила команду Сербии со счетом 5:0 (дубль Цыганкова и Коноплянки, мяч Яремчука). Интересно, что в новейшей истории (т.е. с 2006 года, когда Сербия и Черногория стали независимыми) сербская сборная еще не проигрывала с таким крупным счетом. В другом матче пятницы в нашей группе Литва и Люксембург сыграли вничью – 1:1.

Люксембург вышел вперед на 20-й минуте, когда мяч забил Джерсон Родригес.

В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве. Саулиус Миколиунас получил красную карточку и покинул поле:

На 74-й минуте сборная Литвы сравняла счет. Гол забил Арвидас Новиковас:

На последних минутах встречи литовская команда и вовсе осталась вдевятером против 11-ти игроков Люксембурга: Модестас Воробьевас был удален с поля.

Таким образом, на первом месте в группе В закрепилась сборная Украины (7 очков). Второе занимает Люксембург (4), третье – Португалия (2). У Литвы и Сербии по одному очку.

Таблица группы В отбора на Евро-2020:

N

 Команды

ИВНПМО
1  УКРАИНА32107-17
2  ЛЮКСЕМБУРГ31114-44
3  ПОРТУГАЛИЯ20201-12
4  ЛИТВА20112-31
5  СЕРБИЯ20111-61

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Тег видео голов, Евро-2020, сборная Люксембурга, сборная Литвы

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Сегодня|Спорт

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