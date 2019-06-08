Литва вдевятером вырвала ничью в матче с Люксембургом: видео голов и удалений

Литовские футболисты в домашнем матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга в меньшинстве смогли сравнять счет и удержать ничью

Литва в меньшинстве сравняла счет в матче с Люксембургом. Фото lff.lt.

В пятницу в группе В отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года прошли два матча. Сборная Украины во Львове разгромила команду Сербии со счетом 5:0 (дубль Цыганкова и Коноплянки, мяч Яремчука). Интересно, что в новейшей истории (т.е. с 2006 года, когда Сербия и Черногория стали независимыми) сербская сборная еще не проигрывала с таким крупным счетом. В другом матче пятницы в нашей группе Литва и Люксембург сыграли вничью – 1:1.

Люксембург вышел вперед на 20-й минуте, когда мяч забил Джерсон Родригес.

В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве. Саулиус Миколиунас получил красную карточку и покинул поле:

На 74-й минуте сборная Литвы сравняла счет. Гол забил Арвидас Новиковас:

На последних минутах встречи литовская команда и вовсе осталась вдевятером против 11-ти игроков Люксембурга: Модестас Воробьевас был удален с поля.

Таким образом, на первом месте в группе В закрепилась сборная Украины (7 очков). Второе занимает Люксембург (4), третье – Португалия (2). У Литвы и Сербии по одному очку.

Таблица группы В отбора на Евро-2020:

N Команды И В Н П М О 1 УКРАИНА 3 2 1 0 7-1 7 2 ЛЮКСЕМБУРГ 3 1 1 1 4-4 4 3 ПОРТУГАЛИЯ 2 0 2 0 1-1 2 4 ЛИТВА 2 0 1 1 2-3 1 5 СЕРБИЯ 2 0 1 1 1-6 1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Литва вдевятером вырвала ничью в матче с Люксембургом: видео голов и удалений". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"