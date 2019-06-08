Литва вдевятером вырвала ничью в матче с Люксембургом: видео голов и удалений
Литовские футболисты в домашнем матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга в меньшинстве смогли сравнять счет и удержать ничью
В пятницу в группе В отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года прошли два матча. Сборная Украины во Львове разгромила команду Сербии со счетом 5:0 (дубль Цыганкова и Коноплянки, мяч Яремчука). Интересно, что в новейшей истории (т.е. с 2006 года, когда Сербия и Черногория стали независимыми) сербская сборная еще не проигрывала с таким крупным счетом. В другом матче пятницы в нашей группе Литва и Люксембург сыграли вничью – 1:1.
Люксембург вышел вперед на 20-й минуте, когда мяч забил Джерсон Родригес.
В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве. Саулиус Миколиунас получил красную карточку и покинул поле:
На 74-й минуте сборная Литвы сравняла счет. Гол забил Арвидас Новиковас:
На последних минутах встречи литовская команда и вовсе осталась вдевятером против 11-ти игроков Люксембурга: Модестас Воробьевас был удален с поля.
Таким образом, на первом месте в группе В закрепилась сборная Украины (7 очков). Второе занимает Люксембург (4), третье – Португалия (2). У Литвы и Сербии по одному очку.
Таблица группы В отбора на Евро-2020:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|3
|2
|1
|0
|7-1
|7
|2
|ЛЮКСЕМБУРГ
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|3
|ПОРТУГАЛИЯ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4
|ЛИТВА
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|5
|СЕРБИЯ
|2
|0
|1
|1
|1-6
|1
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