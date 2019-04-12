"Ливерпуль" – "Челси" и другие матчи 34 тура чемпионата Англии

Расписание, результаты и трансляции поединков английской Премьер-лиги

"Ливерпуль" примет "Челси" в воскресенье. Фото: AFP

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки 34 тура Премьер-лиги. В центральном матче в воскресенье лидер "Ливерпуль" примет третью команду в турнирной таблице – "Челси". Идущий на втором месте "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, в этот же день в гостях сразится с "Кристал Пэлас".

Накануне старта тура стало известно, что "Тоттенхэм" потерял свою звезду Гарри Кейна до конца сезона. Нападающий сборной Англии получил травму в матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" (1:0).

Пятница, 12 апреля:

22:00 "Лестер" – "Ньюкасл". ТВ: канал "Футбол 2"

Суббота, 13 апреля:

14:30 "Тоттенхэм" – "Хаддерсфилд". ТВ: канал "Футбол 1"

17:00 "Бернли" – "Кардифф Сити"

17:00 "Брайтон" – "Борнмут"

17:00 "Саутгемптон" – "Фулверхэмптон"

17:00 "Фулхэм" – "Эвертон"

19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм". ТВ: канал "Футбол 1"

Воскресенье, 14 апреля:

16:05 "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити". ТВ: канал "Футбол 2"

18:30 "Ливерпуль" – "Челси". ТВ: канал "Футбол 2"

Понедельник, 15 апреля:

22:00 "Уотфорд" – "Арсенал". ТВ: канал "Футбол 1"

Смотреть матчи чемпионата Англии онлайн можно на сайте oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 33 25 7 1 75-20 82 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 32 26 2 4 83-21 80 3 ЧЕЛСИ 33 20 6 7 57-34 66 4 ТОТТЕНХЭМ 32 21 1 10 60-34 64 5 АРСЕНАЛ 32 19 6 7 65-40 63 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 32 18 7 7 61-43 61 7 ЛЕСТЕР 33 14 5 14 46-44 47 8 ВУЛВЕРХЭМПТОН 32 13 8 11 40-39 47 9 ЭВЕРТОН 33 13 7 13 46-42 46 10 УОТФОРД 32 13 7 12 47-47 46 11 ВЕСТ ХЭМ 33 12 6 15 41-50 42 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 33 11 6 16 39-43 39 13 БОРНМУТ 33 11 5 17 44-61 38 14 БЕРНЛИ 33 10 6 17 40-60 36 15 НЬЮКАСЛ 33 9 8 16 31-43 35 16 БРАЙТОН 31 9 6 16 32-46 33 17 САУТГЕМПТОН 32 8 9 15 36-53 33 18 КАРДИФФ СИТИ 32 8 4 20 28-61 28 19 ФУЛХЭМ 33 4 5 24 30-76 17 20 ХАДДЕРСФИЛД 33 3 5 25 19-63 14

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