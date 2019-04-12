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"Ливерпуль" – "Челси" и другие матчи 34 тура чемпионата Англии

Сегодня, 16:06

Расписание, результаты и трансляции поединков английской Премьер-лиги

"Ливерпуль" примет "Челси" в воскресенье
"Ливерпуль" примет "Челси" в воскресенье. Фото: AFP

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки 34 тура Премьер-лиги. В центральном матче в воскресенье лидер "Ливерпуль" примет третью команду в турнирной таблице – "Челси". Идущий на втором месте "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, в этот же день в гостях сразится с "Кристал Пэлас".

Накануне старта тура стало известно, что "Тоттенхэм" потерял свою звезду Гарри Кейна до конца сезона. Нападающий сборной Англии получил травму в матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" (1:0).

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Пятница, 12 апреля:

22:00 "Лестер" – "Ньюкасл". ТВ: канал "Футбол 2"

Суббота, 13 апреля:

14:30 "Тоттенхэм" – "Хаддерсфилд". ТВ: канал "Футбол 1"

17:00 "Бернли" – "Кардифф Сити"

17:00 "Брайтон" – "Борнмут"

17:00 "Саутгемптон" – "Фулверхэмптон"

17:00 "Фулхэм" – "Эвертон"

19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм". ТВ: канал "Футбол 1"

Воскресенье, 14 апреля:

16:05 "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити". ТВ: канал "Футбол 2"

18:30 "Ливерпуль" – "Челси". ТВ: канал "Футбол 2"

Понедельник, 15 апреля:

22:00 "Уотфорд" – "Арсенал". ТВ: канал "Футбол 1"

Смотреть матчи чемпионата Англии онлайн можно на сайте oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ33257175-2082
2 МАНЧЕСТЕР СИТИ32262483-2180
3 ЧЕЛСИ33206757-3466
4 ТОТТЕНХЭМ322111060-3464
5 АРСЕНАЛ32196765-4063
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД32187761-4361
7 ЛЕСТЕР331451446-4447
8 ВУЛВЕРХЭМПТОН321381140-3947
9 ЭВЕРТОН331371346-4246
10 УОТФОРД321371247-4746
11 ВЕСТ ХЭМ331261541-5042
12 КРИСТАЛ ПЭЛАС331161639-4339
13 БОРНМУТ331151744-6138
14 БЕРНЛИ331061740-6036
15 НЬЮКАСЛ33981631-4335
16 БРАЙТОН31961632-4633
17 САУТГЕМПТОН32891536-5333
18 КАРДИФФ СИТИ32842028-6128
19 ФУЛХЭМ33452430-7617
20 ХАДДЕРСФИЛД33352519-6314

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Тег чемпионат Англии, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси Лондон

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Сегодня|Спорт

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