"Ливерпуль" – "Челси" и другие матчи 34 тура чемпионата Англии
Расписание, результаты и трансляции поединков английской Премьер-лиги
В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки 34 тура Премьер-лиги. В центральном матче в воскресенье лидер "Ливерпуль" примет третью команду в турнирной таблице – "Челси". Идущий на втором месте "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, в этот же день в гостях сразится с "Кристал Пэлас".
Накануне старта тура стало известно, что "Тоттенхэм" потерял свою звезду Гарри Кейна до конца сезона. Нападающий сборной Англии получил травму в матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" (1:0).
Пятница, 12 апреля:
22:00 "Лестер" – "Ньюкасл". ТВ: канал "Футбол 2"
Суббота, 13 апреля:
14:30 "Тоттенхэм" – "Хаддерсфилд". ТВ: канал "Футбол 1"
17:00 "Бернли" – "Кардифф Сити"
17:00 "Брайтон" – "Борнмут"
17:00 "Саутгемптон" – "Фулверхэмптон"
17:00 "Фулхэм" – "Эвертон"
19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм". ТВ: канал "Футбол 1"
Воскресенье, 14 апреля:
16:05 "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити". ТВ: канал "Футбол 2"
18:30 "Ливерпуль" – "Челси". ТВ: канал "Футбол 2"
Понедельник, 15 апреля:
22:00 "Уотфорд" – "Арсенал". ТВ: канал "Футбол 1"
Смотреть матчи чемпионата Англии онлайн можно на сайте oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|33
|25
|7
|1
|75-20
|82
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|32
|26
|2
|4
|83-21
|80
|3
|ЧЕЛСИ
|33
|20
|6
|7
|57-34
|66
|4
|ТОТТЕНХЭМ
|32
|21
|1
|10
|60-34
|64
|5
|АРСЕНАЛ
|32
|19
|6
|7
|65-40
|63
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|32
|18
|7
|7
|61-43
|61
|7
|ЛЕСТЕР
|33
|14
|5
|14
|46-44
|47
|8
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|32
|13
|8
|11
|40-39
|47
|9
|ЭВЕРТОН
|33
|13
|7
|13
|46-42
|46
|10
|УОТФОРД
|32
|13
|7
|12
|47-47
|46
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|33
|12
|6
|15
|41-50
|42
|12
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|33
|11
|6
|16
|39-43
|39
|13
|БОРНМУТ
|33
|11
|5
|17
|44-61
|38
|14
|БЕРНЛИ
|33
|10
|6
|17
|40-60
|36
|15
|НЬЮКАСЛ
|33
|9
|8
|16
|31-43
|35
|16
|БРАЙТОН
|31
|9
|6
|16
|32-46
|33
|17
|САУТГЕМПТОН
|32
|8
|9
|15
|36-53
|33
|18
|КАРДИФФ СИТИ
|32
|8
|4
|20
|28-61
|28
|19
|ФУЛХЭМ
|33
|4
|5
|24
|30-76
|17
|20
|ХАДДЕРСФИЛД
|33
|3
|5
|25
|19-63
|14
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " "Ливерпуль" – "Челси" и другие матчи 34 тура чемпионата Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"