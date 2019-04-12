"Тоттенхэм" потерял свою звезду Гарри Кейна до конца сезона
Нападающий сборной Англии получил травму в матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"
Футболист лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн из-за травмы пропустит остаток сезона и финальный турнир Лиги наций, сообщает Telegraph. Кейн получил травму боковой связки левого голеностопа в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", который состоялся во вторник в Лондоне. Его команда победила с минимальным счетом, а ответная игра состоится на следующей неделе. По данным источника, восстановление 25-летнего нападающего займет не менее трех месяцев, "Тоттенхэм" пока не сообщал о сроках возвращения Кейна.
Полуфинальный матч Лиги наций между сборными Англии и Голландии состоится 6 июня.
Отметим, что трансферная стоимость Гарри Кейна, по данным transfermarkt, составляет 150 миллионов евро. По этому показателю он уступает только Месси, Неймару и Мбаппе. Для сравнения, Криштиану Роналду оценивают в 100 миллионов.
Обзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити":
В параллельном матче во вторник "Ливерпуль" обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме: отличились Наби Кейта (5-я минута) и Роберто Фирмино (26).
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