"Тоттенхэм" потерял свою звезду Гарри Кейна до конца сезона

Нападающий сборной Англии получил травму в матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

Гарри Кейн. Фото: AFP

Футболист лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн из-за травмы пропустит остаток сезона и финальный турнир Лиги наций, сообщает Telegraph. Кейн получил травму боковой связки левого голеностопа в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", который состоялся во вторник в Лондоне. Его команда победила с минимальным счетом, а ответная игра состоится на следующей неделе. По данным источника, восстановление 25-летнего нападающего займет не менее трех месяцев, "Тоттенхэм" пока не сообщал о сроках возвращения Кейна.

Полуфинальный матч Лиги наций между сборными Англии и Голландии состоится 6 июня.

Отметим, что трансферная стоимость Гарри Кейна, по данным transfermarkt, составляет 150 миллионов евро. По этому показателю он уступает только Месси, Неймару и Мбаппе. Для сравнения, Криштиану Роналду оценивают в 100 миллионов.

Обзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити":

В параллельном матче во вторник "Ливерпуль" обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме: отличились Наби Кейта (5-я минута) и Роберто Фирмино (26).

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Источники: Telegraph , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.