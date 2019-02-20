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"Ливерпуль" и "Бавария" сыграли вничью в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:05

Поединок 1/8 финала на "Энфилде" завершился без забитых голов

Мане с хорошей позиции не попал в ворота
Мане с хорошей позиции не попал в ворота. Фото: AFP
"Ливерпуль" и "Бавария" сыграли вничью в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c7d/a6a/5c6c7da6a8efd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c7d/a6a/5c6c7da6a8efd.jpg Футбол Поединок 1/8 финала на "Энфилде" завершился без забитых голов

Дождливым вечером на "Энфилде" сыграли в сухую ничью "Ливерпуль" и "Бавария" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Бавария".

Поединок прошел в высоком темпе, но это был тот случай, когда оборона сыграла куда-лучше атаки. Мерсисайдцы начали встречу с глубокого прессинга, зажимая немцев в их штрафной. Но "Бавария" лишь первые минуты выглядела немного потерянной, а потом стала успешно выходить из-под прессинга. Тем не менее защита немцев зевнула пас с центра поля в штрафную на Салаха, который в касание пытался мяч переправить в ворота. Но удар получился не сильным и Нойеру удалось забрать мяч. 

Потом была не менее острой ответка "Баварии", когда после прострела Матип едва не отправил мяч в свои ворота, но попал прямо в грудь вратарю. А убойный момент имел на 33-й минуте Мане, который оказался один перед голкипером, но коряво пробил мимо ворот.

После перерыва общая картина на поле не поменялась. Но ни опасных ударов, ни тем более голов зрители так и не дождались. Четвертьфиналист Лиги чемпионов в этой паре станет известен 13 марта в Мюнхене.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" дошел до финала Лиги чемпионов, который прошел в Киеве. В украинскую столицу приехали тысячи английских фанов:

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Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, Бавария

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Сегодня|Спорт

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