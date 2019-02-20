"Ливерпуль" и "Бавария" сыграли вничью в Лиге чемпионов
Поединок 1/8 финала на "Энфилде" завершился без забитых голов
Дождливым вечером на "Энфилде" сыграли в сухую ничью "Ливерпуль" и "Бавария" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Бавария".
Поединок прошел в высоком темпе, но это был тот случай, когда оборона сыграла куда-лучше атаки. Мерсисайдцы начали встречу с глубокого прессинга, зажимая немцев в их штрафной. Но "Бавария" лишь первые минуты выглядела немного потерянной, а потом стала успешно выходить из-под прессинга. Тем не менее защита немцев зевнула пас с центра поля в штрафную на Салаха, который в касание пытался мяч переправить в ворота. Но удар получился не сильным и Нойеру удалось забрать мяч.
Потом была не менее острой ответка "Баварии", когда после прострела Матип едва не отправил мяч в свои ворота, но попал прямо в грудь вратарю. А убойный момент имел на 33-й минуте Мане, который оказался один перед голкипером, но коряво пробил мимо ворот.
После перерыва общая картина на поле не поменялась. Но ни опасных ударов, ни тем более голов зрители так и не дождались. Четвертьфиналист Лиги чемпионов в этой паре станет известен 13 марта в Мюнхене.
Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" дошел до финала Лиги чемпионов, который прошел в Киеве. В украинскую столицу приехали тысячи английских фанов:
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