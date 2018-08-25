"Ливерпуль" избавился от антигероя киевского финала Лиги чемпионов

Лорис Кариус на два сезона отдан в аренду в турецкий "Бешикташ"

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус перешел в "Бешикташ". Как сообщает официальный сайт английского футбольного клуба, турецкий клуб арендовал 25-летнего немца на два сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 8 фактов о Лорисе Кариусе

Напомним, Кариус подвергся серьезной критике после результативных ошибок в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) в Киеве. Два гола в ворота английского клуба влетели после чудовищных ошибок вратаря Лориса. В моменте с дебютным голом Кариус, после того как забрал мяч в руки, решил быстро ввести его в игру и выкинул прямо на ногу игроку "Реала" Кариму Бензема, а мяч отлетел в сетку ворот. Еще в одном моменте вратарь "Ливерпуля" неуверенно отбил дальний удар, который летел прямо по центру, и мяч от перчаток отлетел в ворота.

Лорис Кариус сыграл за "Ливерпуль" 49 матчей после перехода в эту команду из "Майнца" в 2016 году.

После матча Лорис Кариус взял на себя вину за поражение команды в финале Лиги чемпионов: "Сегодня я проиграл эту игру. Мне жаль всех – мою команду, весь клуб. Ошибки стоили нам дорого".

Ранее стало известно, что вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус получил предложение от клуба "Римини" из итальянской Серии D.