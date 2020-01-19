"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед": где смотреть матч чемпионата Англии

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп / Фото: Reuters

Сегодня не знающий поражений в сезоне чемпионата Англии "Ливерпуль" проведет очередной поединок – в этот раз против "Манчестер Юнайтед". Игра на стадионе "Энфилд" начнется в 18:30 по киевскому времени, а на нашем сайте доступна онлайн трансляция матча "Ливерпуль" – "МЮ" с комментариями важных моментов встречи.

Где смотреть матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед":

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Setanta Sports Ukraine

Трансляция Сетанта Спорт Украина на oll.tv

Беларусь 5

Digi Sport 1 (Венгрия)

Cosmote Sport 1 (Греция)

RMC Sport 1 (Франция)

S Sport (Турция)

Sport TV2 (Португалия)

SportKlub1 (Хорватия, Черногория, Сербия, Словения)

SuperSport 2 (Албания)

Сегодняшний матч станет 198-м в истории противостояния двух команд, которое называют Северно-западное дерби. Историческое преимущество пока на стороне "МЮ" – "красные дьяволы" побеждали 78 раз, 63 раза верх брал "Ливерпуль", еще 56 матчей завершились вничью. При этом самый результативный матч – победа "Ливерпуля" со счетом 7:4, был сыгран в 2008 году.

Смотрите обзор матча "Зальцбург" – "Ливерпуль" в Лиге чемпионов:

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