"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед": онлайн матча дня в чемпионате Англии

Сегодня в центральном матче 23-го тура чемпионата Англии встречаются "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Хозяева – единственный клуб в чемпионатах "Большой пятерки", который в этом сезоне еще не знал поражений. Команда Юргена Клоппа сыграла в Премьер-лиге 21 матч – 20 побед и 1 ничья, а отрыв от ближайшего преследователя составляет 13 очков и два матча в запасе!

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"

Если говорить о старте 2020 года, то "Ливерпуль" в трех матчах одержал три победы и не пропустил ни одного мяча, хотя и соперники были не самые простые – "Тоттенхэм", "Шеффилд" и "Эвертон". Практически никто не сомневается, что в этом сезоне "Ливерпуль" возьмет титул чемпиона Англии. В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте в турнирной таблице, отставание от "Челси" – пять очков, плюс у "МЮ" есть игра в запасе. Команда Сульшера в 2020 году провела пять игр: две победы, два поражения и одна ничья.

В последней игре неделю назад "Ливерпуль" на выезде минимально обыграл "Тоттенхэм" – 1:0. Единственный гол на 37-й минуте тогда забил Роберто Фирмино. Смотрите обзор матча:

У "Манчестер Юнайтед" было меньше времени на отдых – несколько дней назад "красные дьяволы" обыграли 1:0 "Вулверхэмптон" в Кубке Англии. Гол в середине второго тайма забил Хуан Мата.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" прогноз букмекеров

Эксперты называют хозяев большими фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет 1.47, тогда как ставку на победу "МЮ" можно сделать с котировкой 7.60, а на ничью – 4.50. Вероятность исхода матча по коэффициентам букмекерских контора такая: победа "Ливерпуля" 66 процентов, ничья 21 процент, победа "МЮ" 13 процентов.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей. С вероятностью в 54 процента будет забито три гола или больше: коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.72, а на "меньше 2,5 голов" – 2.20.

Кто может забить гол в составе "Ливерпуля":

Мохамед Салах – 2.15 (коэффициент на "забьет гол")

Садио Мане – 2.25

Роберто Фирмино – 2.75

Алекс Окслейд-Чемберлен – 4.00

Джорджиньо Вейналдум – 6.00

Кто может забить гол в составе "Манчестер Юнайтед":

Антони Марсьяль – 4.25

Хуан Мата – 6.50

Дэниел Джеймс – 7.00

Андреас Перейра – 8.50

Фред – 9.00

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" сравнение составов

За "Ливерпуль" сегодня не сыграют травмированные Джеймс Милнер, Фабиньо, Жоэль Матип, Деян Ловрен. У гостей потери серьезнее – не смогут помочь своей команде Маркус Рашфорд и Поль Погба.

Если смотреть на оценочную трансферную стоимость всех футболистов команд – то обе среди лидеров по этому показателю в мире. "Ливерпуль", все игроки которого стоят больше миллиарда евро, занимает второе место после "МанСити". А "МЮ" идет на 11-й позиции в мире (745 млн евро).

Самые дорогие игроки "Ливерпуля" – Мохамед Салах и Садио Мане, которых оценивают в 150 миллионов евро каждого! Для сравнение, весь состав киевского "Динамо" стоит 96 миллионов. Также в составе "Ливерпуля" играет один из самых дорогих вратарей мира – бразилец Алисон Бекер (90 млн).

В составе "Манчестер Юнайтед" самый дорогостоящий – Поль Погба, который сегодня не сыграет. Ценник на французского полузащитника – 100 миллионов евро.

Напомним, что обе команды продолжают борьбу в еврокубках. "Ливерпуль" в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с мадридским "Атлетико", а "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Лиги Европы сразится с бельгийским "Брюгге".

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