Прогноз, результаты и расписание 23-го тура чемпионата Англии

На этих выходных в чемпионате Англии по футболу проходят матчи 23-го тура. Главное внимание приковано к противостоянию "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед". Ниже – расписание матчей тура, котировки букмекеров на исходы игр, оперативно обновляющиеся результаты поединков и актуальная турнирная таблица английской Премьер-лиги.
Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Германии
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Чемпионат Англии, 23 тур
Суббота, 18 января
14:30 Уотфорд – Тоттенхэм Хотспур
Букмекеры: 3.25 – 3.60 – 2.21
17:00 Арсенал – Шеффилд Юнайтед
Букмекеры: 1.84 – 3.65 – 4.60
17:00 Брайтон – Астон Вилла
Букмекеры: 1.74 – 4.10 – 4.60
17:00 Манчестер Сити – Кристал Пэлас
Букмекеры: 1.09 – 11.5 – 33.0
17:00 Норвич – Борнмут
Букмекеры: 2.18 – 3.50 – 3.40
17:00 Саутгемптон – Вулверхэмптон
Букмекеры: 2.41 – 3.45 – 3.05
17:00 Вест Хэм – Эвертон
Букмекеры: 2.95 – 3.45 – 2.46
19:30 Ньюкасл – Челси
Букмекеры: 6.80 – 4.40 – 1.51
Воскресенье, 19 января
16:00 Бернли – Лестер Сити
Букмекеры: 4.40 – 3.80 – 1.84
18:30 Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Букмекеры: 1.40 – 5.10 – 7.90
Трансляции матчей АПЛ на канале "Сетанта" можно смотреть на сайте oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|21
|20
|1
|0
|50-14
|61
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22
|15
|2
|5
|62-25
|47
|3
|ЛЕСТЕР
|22
|14
|3
|5
|47-21
|45
|4
|ЧЕЛСИ
|22
|12
|3
|7
|39-29
|39
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22
|9
|7
|6
|36-25
|34
|6
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|22
|8
|8
|6
|24-21
|32
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|22
|7
|10
|5
|31-28
|31
|8
|ТОТТЕНХЭМ
|22
|8
|6
|8
|36-31
|30
|9
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|22
|7
|8
|7
|20-24
|29
|10
|АРСЕНАЛ
|22
|6
|10
|6
|29-31
|28
|11
|ЭВЕРТОН
|22
|8
|4
|10
|25-32
|28
|12
|САУТГЕМПТОН
|22
|8
|4
|10
|27-39
|28
|13
|НЬЮКАСЛ
|22
|7
|5
|10
|21-34
|26
|14
|БРАЙТОН
|22
|6
|6
|10
|25-30
|24
|15
|БЕРНЛИ
|22
|7
|3
|12
|24-37
|24
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|21
|6
|4
|11
|25-33
|22
|17
|УОТФОРД
|22
|5
|7
|10
|20-34
|22
|18
|АСТОН ВИЛЛА
|22
|6
|3
|13
|28-43
|21
|19
|БОРНМУТ
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|20
|НОРВИЧ
|22
|3
|5
|14
|22-45
|14
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