Прогноз, результаты и расписание 23-го тура чемпионата Англии

Все о поединках футбольного уикенда в Англии - котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Лидер АПЛ "Ливерпуль" / Фото: Reuters

На этих выходных в чемпионате Англии по футболу проходят матчи 23-го тура. Главное внимание приковано к противостоянию "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед". Ниже – расписание матчей тура, котировки букмекеров на исходы игр, оперативно обновляющиеся результаты поединков и актуальная турнирная таблица английской Премьер-лиги.

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Чемпионат Англии, 23 тур

Суббота, 18 января

14:30 Уотфорд – Тоттенхэм Хотспур

Букмекеры: 3.25 – 3.60 – 2.21

17:00 Арсенал – Шеффилд Юнайтед

Букмекеры: 1.84 – 3.65 – 4.60

17:00 Брайтон – Астон Вилла

Букмекеры: 1.74 – 4.10 – 4.60

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17:00 Манчестер Сити – Кристал Пэлас

Букмекеры: 1.09 – 11.5 – 33.0

17:00 Норвич – Борнмут

Букмекеры: 2.18 – 3.50 – 3.40

17:00 Саутгемптон – Вулверхэмптон

Букмекеры: 2.41 – 3.45 – 3.05

17:00 Вест Хэм – Эвертон

Букмекеры: 2.95 – 3.45 – 2.46

19:30 Ньюкасл – Челси

Букмекеры: 6.80 – 4.40 – 1.51

Воскресенье, 19 января

16:00 Бернли – Лестер Сити

Букмекеры: 4.40 – 3.80 – 1.84

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18:30 Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

Букмекеры: 1.40 – 5.10 – 7.90

Трансляции матчей АПЛ на канале "Сетанта" можно смотреть на сайте oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 21 20 1 0 50-14 61 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 22 15 2 5 62-25 47 3 ЛЕСТЕР 22 14 3 5 47-21 45 4 ЧЕЛСИ 22 12 3 7 39-29 39 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22 9 7 6 36-25 34 6 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 22 8 8 6 24-21 32 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 22 7 10 5 31-28 31 8 ТОТТЕНХЭМ 22 8 6 8 36-31 30 9 КРИСТАЛ ПЭЛАС 22 7 8 7 20-24 29 10 АРСЕНАЛ 22 6 10 6 29-31 28 11 ЭВЕРТОН 22 8 4 10 25-32 28 12 САУТГЕМПТОН 22 8 4 10 27-39 28 13 НЬЮКАСЛ 22 7 5 10 21-34 26 14 БРАЙТОН 22 6 6 10 25-30 24 15 БЕРНЛИ 22 7 3 12 24-37 24 16 ВЕСТ ХЭМ 21 6 4 11 25-33 22 17 УОТФОРД 22 5 7 10 20-34 22 18 АСТОН ВИЛЛА 22 6 3 13 28-43 21 19 БОРНМУТ 22 5 5 12 20-35 20 20 НОРВИЧ 22 3 5 14 22-45 14

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