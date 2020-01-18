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Прогноз, результаты и расписание 23-го тура чемпионата Англии

18 января, 10:55

Все о поединках футбольного уикенда в Англии - котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Лидер АПЛ "Ливерпуль"

Лидер АПЛ "Ливерпуль" / Фото: Reuters

На этих выходных в чемпионате Англии по футболу проходят матчи 23-го тура. Главное внимание приковано к противостоянию "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед". Ниже – расписание матчей тура, котировки букмекеров на исходы игр, оперативно обновляющиеся результаты поединков и актуальная турнирная таблица английской Премьер-лиги.

Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Германии
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Чемпионат Англии, 23 тур

Суббота, 18 января

14:30 Уотфорд – Тоттенхэм Хотспур
Букмекеры: 3.25 – 3.60 – 2.21

17:00 Арсенал – Шеффилд Юнайтед
Букмекеры: 1.84 – 3.65 – 4.60

17:00 Брайтон – Астон Вилла
Букмекеры: 1.74 – 4.10 – 4.60

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17:00 Манчестер Сити – Кристал Пэлас
Букмекеры: 1.09 – 11.5 – 33.0

17:00 Норвич – Борнмут
Букмекеры: 2.18 – 3.50 – 3.40

17:00 Саутгемптон – Вулверхэмптон
Букмекеры: 2.41 – 3.45 – 3.05

17:00 Вест Хэм – Эвертон
Букмекеры: 2.95 – 3.45 – 2.46

19:30 Ньюкасл – Челси
Букмекеры: 6.80 – 4.40 – 1.51

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Воскресенье, 19 января

16:00 Бернли – Лестер Сити
Букмекеры: 4.40 – 3.80 – 1.84

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18:30 Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Букмекеры: 1.40 – 5.10 – 7.90

Трансляции матчей АПЛ на канале "Сетанта" можно смотреть на сайте oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ21201050-1461
2МАНЧЕСТЕР СИТИ22152562-2547
3ЛЕСТЕР22143547-2145
4ЧЕЛСИ22123739-2939
5МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД2297636-2534
6ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД2288624-2132
7ВУЛВЕРХЭМПТОН22710531-2831
8ТОТТЕНХЭМ2286836-3130
9КРИСТАЛ ПЭЛАС2278720-2429
10АРСЕНАЛ22610629-3128
11ЭВЕРТОН22841025-3228
12САУТГЕМПТОН22841027-3928
13НЬЮКАСЛ22751021-3426
14БРАЙТОН22661025-3024
15БЕРНЛИ22731224-3724
16ВЕСТ ХЭМ21641125-3322
17УОТФОРД22571020-3422
18АСТОН ВИЛЛА22631328-4321
19БОРНМУТ22551220-3520
20НОРВИЧ22351422-4514

Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал в Лиге чемпионов "Зальцбург"

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" громил в Лиге Европы "Алкмаар"

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расписание результаты чемпионат Англии Ливерпуль

Источник: Сегодня|Спорт

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