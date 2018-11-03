"Ливерпуль" продлил серию без поражений в Англии, сыграв вничью с "Арсеналом"

Футболисты лондонского "Арсенала" сыграли вничью с "Ливерпулем" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Джеймс Милнер на 61-й минуте, этот гол стал для 32-летнего капитана "красных" 50-м в рамках английской Премьер-лиги. Хозяев от поражения спас точный удар Александра Ляказетта за восемь минут до завершения основного времени матча.

"Ливерпуль" с 27 очками в активе лидирует в таблице Премьер-лиги, "Арсенал" с 23 очками занимает четвертую строчку. Подопечные Юргена Клоппа в 11 стартовых тура чемпионата Англии не потерпели ни одного поражения, одержав 8 побед.

Обзор матча "Арсенал" – "Ливерпуль" 1:1

Отметим, что эксперты считали гостей фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Ливерпуля" был 1.90, тогда как на победу "Арсенала" можно было сделать ставку с коэффициентом 4.10, а на ничью – 3.80.



Кстати, в прошлом туре был установлен рекорд с участием "Ливерпуля" - впервые в истории Премьер-лиги три команды не проиграли ни одного матча за десять туров.