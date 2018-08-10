"Ложь, повторенная тысячу раз, не становится правдой": Моуринью развеял слухи о конфликтах в игроками

Тренер "Манчестер Юнайтед" говорит, что доволен составом, а претенденты на титул в Премьер-лиге станут известны в конце года

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии старта нового сезона отметил, что полностью доволен составом команды, несмотря на отсутствие приобретений перед закрытием трансферного окна. Также португальский специалист заверил, что у него хорошие отношения с игроками.

"У меня есть наши игроки, я ими доволен. Мне нравится работать с ними, факт заключается в этом. Когда кто-то тысячу раз повторяет, будто у меня плохие взаимоотношения с игроками, это остается ложью. Ложь, повторенная тысячу раз, не становится правдой. Мне нравятся мои игроки и наша команда. Я получил удовольствие в прошлом сезоне от нашего выступления. Мы здорово боролись и заняли самое высокое место за последние пять лет. И теперь я жду начала нового сезона, которым я также буду наслаждаться", – сказал Моуринью.

Также Жозе Моуринью заявил, что не видит смысла говорить о фаворитах предстоящего розыгрыша английской Премьер-лиги.

"Говорить о фаворитах чемпионата пока бессмысленно. В ноябре-декабре мы увидим тех, кто будет претендовать на победу в Премьер-лиге. Пока давайте просто играть в футбол", – сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет уйти из клуба из-за разногласий с главным тренером команды Жозе Моуринью.