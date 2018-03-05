Лучший бомбардир чемпионата Украины: "Решил – лучше проститься с машиной, чем с жизнью"

Нигерийский нападающий Эммануэль Окодува рассказал нам о переделке с бандитами в Африке, своих детях в Англии и о том, как сейчас ездит на маршрутке по Киеву и играет на первенство области

В 2006-м, играя за киевский "Арсенал" на главной арене страны НСК "Олимпийский", Окодува наколотил 15 голов и разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Украины с "горняком" Брандао. Казалось, вот тут карьера нигерийского футболиста, которому на тот момент было 22, как взлетит! Но ни в "Шахтере" Луческу, ни в "Динамо" Семина форвард не показал и малой части того, что выдавал у Грозного за "канониров". А вскоре и вовсе пропал с радаров. Тем не менее он все еще живет здесь, в Украине, последние три года поигрывая за любительский клуб "Сокол" из села Михайловка-Рубежовка, что под Киевом. "Сегодня" наведалась к Окодуве в одну из новостроек на Осокорках (тут он снимает однокомнатную квартиру на 21-м этаже), чтобы узнать, почему у него не сложилось в клубах-грандах и чем он занимается в свои 34.

Эммануэль встречает нас в спортивном костюме и красном блайзере. В уголке кухни-студио стоит кальян. "Люблю покурить, но к сигаретам я безразличен", — говорит Окодува. Коричневый диванчик, напротив — огромная плазма, где идет повтор матча МЮ — "Челси" (2:1). Но нигериец сразу уточнил: "Я болею за "Реал". На стене — картина с видами Венеции в рамке, на уголке которой свисает медаль: "Обладатель Суперкубка Киевской области-2016".

Тут же — подкова с иконкой и фото, на котором запечатлены Юссуф и Окодува, причем Эммануэль — с выкатившимися на лоб перепуганными глазами. "Это я гостил у Айилы в Харькове, когда он играл за "Металлист", и нас там одна девушка повела в Дом ужасов, — рассказывает Окодува. — Ох и натерпелся я там страха за те пять минут. Идешь в темноте — и тут на тебя падает скелет. А потом все вокруг как зашаталось! У меня сердце чуть не остановилось. Больше туда ни ногой!".

Под аккомпанемент комментатора матча МЮ — "Челси" продолжаем беседу с нигерийцем. Несмотря на почти 15 лет проживания в нашей стране, чувствуется, что общение на русском дается ему не так легко. Он долго подбирает слова.



— Чем сейчас занимается Эммануэль Окодува?

— Как сказать... Разговариваю с друзьями — хотим привозить молодых футболистов в Украину.



— Из Нигерии?

— Не только.

— Зарплаты в ЧУ уже не те...

— Но тут можно проявить себя и получить хорошее предложение.

— Но параллельно ты ведь и сам играешь в футбол?

— Без футбола я не могу.

— Как тебя занесло в любительский "Сокол"?

— Мне предложил Омоко (экс-защитник "Динамо", "Ворсклы", "Волыни" и "Зари". — Авт.), игравший тогда в этой команде. А там хороший тренер, президент. Так и сдружились. Понятно, чемпионат Киевской области — это не УПЛ. Но тут тоже не легко.

— Слышал, ты сейчас на больничном.

— Да, недавно мне сделали операцию на плече. Оно и сейчас болит. Может, на погоду реагирует. Такой неприятной травмы я и в профессиональной карьере не получал, а тут, борясь за мяч, так неудачно упал.

— Может, это знак — пора завязывать?

— Нет, уверен, могу играть еще два-три года. Даже в высшем дивизионе. Но туда не зовут, наверное, думают: "Та, он уже старый".

— В "Соколе" играешь бесплатно?

— Не совсем.

— Воробей, также выступающий в чемпионате Киевской области за "Десну" из Погребов, говорит, что ему премий на бензин хватает.

— Ему хорошо (смеется). Если серьезно, вы же понимаете, что мы играем там не из-за денег.

— Президентом "Арсенала", который вот-вот выйдет в УПЛ, недавно стал твой бывший одноклубник Ивица Пирич. Не хотелось бы тебе снова стать "канониром"?

— Может, если увидимся, то поговорим с ним об этом. Он был моим хорошим другом, даже в одной комнате жили.

— По ногам в чемпионате области сильно бьют?

— Как и в Премьер-лиге.

— А областные поля тебе как?

— Когда на синтетике играем, неприятно. Голеностопы, колени болят. Может, если бы играли на естественном поле, я бы и не получил эту травму. А так упал, а там очень жесткое покрытие...

— В любителях желтые карточки получаешь?

— Даже красная была. Соперник сказал кое-что на тему моего цвета кожи. Я в ответ его толкнул.

— Тренер "Сокола" рассказывал мне, что после матчей игроков команды кормят бутербродами.

— Есть такое, но я не могу заставить себя покушать сразу после игры.

— Болельщики тебя узнают?

— Да, просят фото, спрашивают: "Куда пропал?"

— В Facebook я наткнулся на пост одного болельщика. "Еду в маршрутке, — пишет он. — Тут поднимаю голову и глазам не верю. Передо мной стоит Окодува, лучший бомбарбир чемпионата Украины-2006".

— Ну если город стоит в пробках, то почему не воспользоваться маршруткой или метро? Что тут такого? Я обычный человек. В Европе футболисты тоже пользуются общественным транспортом. Если я зашел в метро — это какая-то новость? Я не понимаю.

— Ты сказал, что болеешь за "Реал". Давно?

— Где-то с 2000 года.

— Времена Рауля, Морьентеса...

— Редондо, Зидана...

— Любимый футболист "Реала"?

— Когда-то им был Бекхэм.

— "Реал" на днях ждет ответка ЛЧ с ПСЖ. Похоже, у парижан нет шансов — без Неймара-то...

— Но у них есть Ди Мария! Так что я не был бы так уверен в проходе Мадрида.

— Если "Реал" попадет в финал ЛЧ в Киеве?

— Конечно, постараюсь попасть на стадион!

— УПЛ сейчас смотришь? Кто из игроков тебе импонирует?

— Шапаренко! Когда я только увидел, как он вышел на замену на 10-15 минут, я сразу понял, что это очень хороший игрок. Может, скорости ему и не хватает. Но он с отличным пасом. Если и дальше будет так продолжать, то станет очень классным футболистом.

— Как Белькевич?

— Может, даже лучше.

— Почему сам не заиграл в "Динамо"?

— Я заиграл бы, если бы не травма.

— А до того в "Шахтере" почему не сложилось?

— Там много хороших форвардов тогда было – Агахова, Воробей, Белик... Все не только от меня зависело, но и от видения тренера. Луческу давал мне игровое время, но не так много, как мне хотелось. Помню, я подошел к нему и сказал, что хочу сменить команду, чтобы больше играть. "Подожди, ты будешь играть", – ответил Луческу. Но я предпочел сменить клуб. Хотя мне нравилось в "Шахтере". Поиграть с такими людьми, как Матузалем, Элано, Ферна, Жадсон, дорогого стоит.

— Чем тебе запомнился Грозный в "Арсенале"?

— С ним было очень интересно. Он любит, когда футболист старается. Тогда и ошибки прощает. Сам он все время был в игре, кричал что-то у бровки. Помню, говорит: "У соперника справа быстрый игрок, поэтому, Эмма, сегодня ты будешь играть левого защитника". Но, играя на этой позиции, я в том сезоне забил где-то восемь мячей. Сейчас, если мне скажут играть слева в защите, отвечу: "Легко!".

— Для друзей ты Эмма?

— Или Эмми. Бразильцы в "Шахтере" еще называли меня Джемба-Джемба. Помните такого мощного камерунца?

— Как-то ты обмолвился, что у тебя есть жилье в Лондоне.

— Это правда.

— Объясни, почему тогда живешь в Украине?

— Потому что она мне как второй дом. Когда уезжаю из Украины, начинаю чувствовать, что мне ее не хватает, и хочется вернуться.

— Поговаривают, у тебя есть жена-украинка и совместный с ней ребенок... В соцсети я видел украинскую девушку с фамилией Окодува и смуглым ребенком на руках. Это не твоя украинская жена?

— Нет-нет. Впервые от вас такое слышу.

— Тогда другой слух: якобы у тебя в Англии не только жилье, но и семья?

— У меня трое детей. Все мальчики. Но мы сейчас не вместе.

— Сколько сыновьям?

— 15, 13, а самому младшему скоро будет 10 лет. Все, кроме среднего, занимаются футболом. Может, тоже станут игроками.

— И приедут играть в Украину?

— Буду рад, если у них все получится в Англии.

— Вспомни свое детство. Как учился?

— Английский мне давался хорошо, а вот с математикой были проблемы. Родители хотели, чтобы я учился, а не в футбол играл. Мама – преподаватель, папа – бизнесмен. Но когда я получил первую зарплату в команде First Bank, а вскоре уехал из Нигерии, они подумали: "О! Вот это да!".

— О какой сумме речь?

— Где-то 300 долларов. Купил на них маленький телевизор и магнитофон.

— В "Ворскле" и "Арсенале" ты играл вместе с камерунцем Патриком Ибандой. Куда он девался?

— Уехал на край света, в Новую Зеландию. У него сейчас новая жизнь, не связанная с футболом.

— А Юссуф где сейчас?

— В Нигерии. Вот сегодня утром общались.

— Чем он занимается?

— Не говорит — он скрытный парень.

— Можешь сказать, к чему за все эти годы в Украине ты так и не смог привыкнуть?

— Ко всему привык. Даже к оскорблениям на расовой почве. Раньше меня это шокировало.

— Кем бы ты стал, если бы не футбол?

— Мог бы попробовать поваром. Для меня не проблема приготовить рис, спагетти. Положил мясо или рыбу с картошкой в духовку – и уже есть, под что посмотреть с друзьями футбол.

— Как насчет спиртного?

— Разве что чуть-чуть. Если бы я пил алкоголь так, как кока-колу или фанту, то каждый день был бы пьяным. Я очень люблю сладкие напитки. За день могу спокойно выпить два литра.

— На украинской свадьбе бывать приходилось?

— Как-то раз, давно.

— В чем отличия от нигерийской?

— В том, что в Нигерии ты никогда не знаешь, сколько придет друзей твоих друзей. Если ждешь 500 гостей, то надо быть готовым к тысяче.

— В той же Колумбии быть футболистом опасно, я имею в виду убийство за авотгол Эскобара. А в Нигерии?

— На ЧМ-2010 Нигерия проиграла Греции, а Кайта — он играл в "Металлисте", "Таврии" — в том матче был удален. Так его дома чуть не убили. С другой стороны, если бы другой наш футболист, Окоча, захотел стать президентом Нигерии, думаю, он выиграл бы выборы, как Веа в Либерии.

— 10 лет назад с тобой произошла загадочная история. Ты опоздал на сборы "Динамо", попав в переделку с бандитами в Нигерии. Что тогда произошло?

— Видно, им кто-то дал наводку: забрали машину, вещи, паспорт. Там была какая-то яма на дороге, может, они специально эту яму и сделали, чтобы я перед ней притормозил. И в этот момент к моему окошку подъехали парни на мотоцикле. Угрожая оружием, заставили открыть дверцу. Я решил: лучше проститься с авто, чем с жизнью. Я был с другом. Они вчетвером залезли в салон, нас переместили назад. Начали спрашивать: "Где деньги? Где деньги?". Отдал им наличку. Потом мы ехали минут 10, пока нас не высадили.

— Сколько у тебя вообще было машин?

— В Киеве две — Infiniti и Porsche. Та, которую украли, тоже была Infiniti. На тот момент это была машина жены.

— Сейчас у тебя есть авто?

— Пользуюсь такси. Уезжая в 2011-м играть на Кипр, я уже не думал, что вернусь сюда. И попросил друга продать машину.

— А до того с нашей дорожной полицией сталкивался?

— Бывало.

— "Откупался" футболками?

— Зачем футболкой? Дал 100 гривен — и едешь дальше. Сейчас, насколько знаю, сразу штраф.

— У самого футболки "Шахтера", "Динамо" остались?

— (Эмма приносит из спальни свою динамовскую футболку с номером 33.) Сейчас в "Соколе" у меня десятка. Но показать ее не могу. Нам выдают форму перед матчем, а после игры забирают. Шахтеровские футболки? Друзья постоянно просили: "Дай!", "Дай!". Все раздарил. Эту (показывает на №33. — Авт.) уже не отдам. Пусть хоть что-то останется на память.

— Помимо футбола (в это время на экране у Окодувы уже была Ла Лига), что-то по ТВ смотришь?

— Мне нравится программа, которую показывают ночью. Как же она называется... А! "Битва экстрасенсов". А еще люблю смотреть "Міняю жінку". Очень смешно!