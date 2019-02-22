Лучший футболист мира останется в "Реале": Лука Модрич продлит контракт
"Реал" договорился о продлении контракта с обладателем "Золотого мяча" до 2021 года
Мадридский футбольный клуб "Реал" достиг договоренности о продлении контракта с обладателем "Золотого мяча" полузащитником Лукой Модричем. Как отмечает испанское издание Marca, новое соглашение с 33-летним хорватским хавбеком будет рассчитано до 30 июня 2021 года. В материале говорится, что в клубе надеются, что Модрич завершит профессиональную карьеру в качестве игрока "Королевского клуба".
Модрич перешел в "Реал" в 2012 году из английского "Тоттенхэма". В составе испанской команды он провел 290 матчей, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, стал чемпионом и обладателем Кубка Испании.
Лука Модрич на прошедшем чемпионате мира 2018 года дошел со сборной Хорватии до финала и стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку турнира.
Напомним, что Лука Модрид получил "Золотой мяч" 3 декабря как лучший игрок минувшего календарного года по версии журнала France Football. Модрич занял по итогам голосования журналистов первое место, португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" – второе, француз Антуан Гризманн из "Атлетико" – третье.
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