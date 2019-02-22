Лучший футболист мира останется в "Реале": Лука Модрич продлит контракт

"Реал" договорился о продлении контракта с обладателем "Золотого мяча" до 2021 года

Лука Модрич остается в "Реале". Фото: AFP

Лучший футболист мира останется в "Реале": Лука Модрич продлит контракт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fb6/3fa/5c6fb63fada85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fb6/3fa/5c6fb63fada85.jpg 2019-02-22T10:44:25+02:00 Футбол "Реал" договорился о продлении контракта с обладателем "Золотого мяча" до 2021 года

Мадридский футбольный клуб "Реал" достиг договоренности о продлении контракта с обладателем "Золотого мяча" полузащитником Лукой Модричем. Как отмечает испанское издание Marca, новое соглашение с 33-летним хорватским хавбеком будет рассчитано до 30 июня 2021 года. В материале говорится, что в клубе надеются, что Модрич завершит профессиональную карьеру в качестве игрока "Королевского клуба".

Модрич перешел в "Реал" в 2012 году из английского "Тоттенхэма". В составе испанской команды он провел 290 матчей, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, стал чемпионом и обладателем Кубка Испании.

Лука Модрич на прошедшем чемпионате мира 2018 года дошел со сборной Хорватии до финала и стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку турнира.

Напомним, что Лука Модрид получил "Золотой мяч" 3 декабря как лучший игрок минувшего календарного года по версии журнала France Football. Модрич занял по итогам голосования журналистов первое место, португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" – второе, француз Антуан Гризманн из "Атлетико" – третье.

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Источники: Marca , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.