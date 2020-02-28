Луиш Каштру: "Мы были командой с двумя лицами"

В четверг "Шахтер" в драматической перестрелке в Лиссабоне выбил "Бенфику" и продолжил борьбу в Лиге Европы. Ответная игра в Лиссабоне завершилась со счетом 3:3, что устраивало чемпионов Украины. Что после матча сказал тренер "горняков" Луиш Каштру:

- Команда в начале первого тайма допускала очень много ошибок, с чем это связано, и как поменяли игру после перерыва?

- Мы были ужасной командой в первом тайме, не смогли контролировать ни быстрые атаки "Бенфики", ни проходы в зоны. Команда показывала себя плохо. Во втором смогли проводить свои позиционные атаки, хорошо реагировали на атаки соперника, действовали более компактно. Если в первом тайме "Бенфика" прижимала нас на своей половине, то во втором почти все время игра проходила на чужой половине. Мы были командой с двумя лицами – лицом первого и второго тайма. Наша команда заслуженно прошла дальше.

- Приятнее ли побеждать таким образом, когда результат неизвестен до последней минуты?

- Когда переживаешь такие сложности, как у нас в первом тайме, то успех дается приятнее. Не стоит забывать, что 1/16 финала состоит из двух игр и четырех таймов. В первом тайме в Харькове мы были лучше, как и во втором. В первом тайме в Лиссабоне мы показали себя недостойно, а во втором мы снова были лучше. Так что по таймам мы победили 3:1.

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- Благодаря чему "Шахтеру" удалось пройти дальше?

- Психологическая составляющая помогла нашим игрокам среагировать и изменить то, что происходило в первом тайме. Было важно, чтобы я правильно донес информацию, а они ее восприняли.

- Сегодня четыре португальские команды вылетели. Не переживаете ли вы как португалец?

- Меня расстраивает, что все команды вылетели. Но для меня на первом месте успех моей команды, в какой бы стране я не работал. Тяжело сказать, почему так произошло с португальскими командами. Я уже не являюсь частью ежедневной футбольной жизни в Португалии.

- Есть ли команда, с которой бы вы хотели сыграть в 1/8 финала?

- Даже не знаю, какие команды прошли. Особых предпочтений у меня нет. Нас ничего не пугает, мы готовы к любому сопернику. Если наша команда смогла так среагировать, как сегодня, то мы сможем среагировать на любого оппонента.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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