"Шахтер" в драматической перестрелке в Лиссабоне выбил "Бенфику" и продолжил борьбу в Лиге Европы

Нервным и непредсказуемым, но в то же время невероятно захватывающим получился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и лиссабонской "Бенфикой". В первом поединке в Харькове "горняки" в такой же драматичной схватке с пенальти и отмененным голом сумели выиграть 2:1, но это преимущество было крайне шатким – один забитый гол "Орлов" выводил уже их в следующую стадию турнира. Команды устроили настоящую перестрелку, победителем из которой вышел "Шахтер" – 3:3 в Лиссабоне и 5:4 по сумме двух встреч.

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До сегодняшнего визита на "Да Луж" донецкая команда уже имела опыт побед над "Бенфикой" в ее логове: в сезоне-2007/08 "горняки" в группе Лиги чемпионов переиграли лиссабонцев благодаря голу Жадсона, а воротах уже тогда стоял Анждрей Пятов. Но этот опыт поначалу не сильно помогал "Шахтеру", который пропустил уже на 9-й минуте все от того же Пицци, который расписался в воротах "горняков" на поле "Металлиста".

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Пропущенный мяч словно разбудил "горняков", который восстановил равновесие в матче уже через три минуты. Маркос Антонио нашел на фланге Додо, тот прострелил в центр штафной и Жуниор Мораес в падении отправил мяч в сетку. Ассистенты арбитра долго пересматривали повтор, но таки засчитали взятие ворот, хоть и записали автогол на Рубена Диаша. Но Рубен отдал должок сопернику, когда на 36-й минуте пробил Пятова. 2:1 после первого тайма, и такой счет после финального свистка предполагал дополнительные 15-минутки.

Но у команд был другой план. "Бенфика" снова забила в дебюте тайма стараниями Рафы Силвы. Счет стал опасным, но за "Шахтер" через две минуты ответил Степаненко, выиграв верховую борьбу. А на 71-й минуте точку поставил Алан Патрик. 3:3 – и как ни старались португальцы, борьбу в турнире продолжает украинская команда.

Интересно, что до этого сезона "Шахтер" выиграл лишь одно из пяти противостояний в 1/16 финала Лиги Европы, победив "Шальке" с общим счетом 3:0 (0:0 дома, 3:0 в гостях) в кампании-2015/16, когда "горняки" добрались до полуфинала.

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