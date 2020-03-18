Луиш Каштру призвал сплотиться против коронавируса: "Пришло время защитить мир"

Португальский специалист дал советы, как уберечь себя от заражения коронавирусом

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру обратился ко всем в связи с эпидемией коронавируса во всем мире. Португальский наставник дал советы, как уберечь себя от заражения и призвал всех вместе защитить мир. Ранее Каштру рассказал, как отреагировал на футбол без зрителей.

"Возможно многие еще не знают о переживаемой человечеством чрезвычайной ситуации, и это нормально. Жизнь часто поглощает нас так, что мы сосредотачиваемся только на себе и ближайшем окружении. Пришло время защитить себя и других. Защитить мир.

Не забывайте носить маски и перчатки. Держитесь на безопасном расстоянии друг от друга, чаще мойте руки, избегайте прикосновений к лицу, по возможности оставайтесь дома. Защищая себя, вы защищаете весь мир. В моей стране все началось с легкой формы. Сейчас там социально отчаянная ситуация. Желаю вам оставаться в безопасности.

Передаю наилучшие пожелания с уважением и восхищением всеми работниками здравоохранения, которые дают нам надежду на то, что мир снова станет нашим. Сейчас он принадлежит COVID-19. Надеемся спасти его общими усилиями", – сказал Каштру. В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Напомним, вчера был приостановлен чемпионат Украины на неопределенный срок. Это касается украинской Премьер-лиги (УПЛ), Первой лиги, Второй лиги, Кубка Украины, чемпионатов U-21 и U-19, национального первенства среди женщин, футзальных турниров. Сезон планируют возобновить, когда ситуация с коронавирусом улучшится.

Смотрите, как "Шахтер" при пустых трибунах обыграл "Вольфсбург" в Лиге Европы:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама