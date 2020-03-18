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Луиш Каштру призвал сплотиться против коронавируса: "Пришло время защитить мир"

18 марта, 17:26

Александр Трикиша

Португальский специалист дал советы, как уберечь себя от заражения коронавирусом

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру обратился ко всем в связи с эпидемией коронавируса во всем мире. Португальский наставник дал советы, как уберечь себя от заражения и призвал всех вместе защитить мир. Ранее Каштру рассказал, как отреагировал на футбол без зрителей.

"Возможно многие еще не знают о переживаемой человечеством чрезвычайной ситуации, и это нормально. Жизнь часто поглощает нас так, что мы сосредотачиваемся только на себе и ближайшем окружении. Пришло время защитить себя и других. Защитить мир.

Не забывайте носить маски и перчатки. Держитесь на безопасном расстоянии друг от друга, чаще мойте руки, избегайте прикосновений к лицу, по возможности оставайтесь дома. Защищая себя, вы защищаете весь мир. В моей стране все началось с легкой формы. Сейчас там социально отчаянная ситуация. Желаю вам оставаться в безопасности.

Передаю наилучшие пожелания с уважением и восхищением всеми работниками здравоохранения, которые дают нам надежду на то, что мир снова станет нашим. Сейчас он принадлежит COVID-19. Надеемся спасти его общими усилиями", – сказал Каштру.

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Смотрите, как "Шахтер" при пустых трибунах обыграл "Вольфсбург" в Лиге Европы:

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Шахтер Донецк Луиш Каштру

Источник: Сегодня|Спорт

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