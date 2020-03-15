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Чемпионат Украины – на грани прекращения из-за коронавируса: заявление тренера "Шахтера"

15 марта, 18:08

Богдан Юрков

"Стадионы без болельщиков - это стадионы без души", - говорит наставник "горняков" Луиш Каштру

После воскресного матча "Заря" – "Шахтер" 1:0, состоявшегося в Запорожье при пустых трибунах и завершившегося минимальной победой луганчан, главный тренер "горняков" Луиш Каштру выразил готовность к остановке чемпионата страны из-за распространения коронавируса. "Нужно принимать меры, пока не стало слишком поздно", – считает специалист.

На вопрос, как привыкнуть к тому, что матчи проводятся без болельщиков, Луиш Каштру ответил: "Нет, мы никогда не сможем к этому адаптироваться. Душа стадиона – это всегда болельщики. Стадионы без болельщиков – это стадионы без души. Это как будто мы находимся в театре, актеры играют на сцене, но для пустого зала. Лучше прикрыть на время театр, чем переживать такую ситуацию. Футбол – это игра эмоций и кажется, что эмоций на стадионе нет без болельщиков. В четверг даже я не прочувствовал эти эмоции, когда победил, а сегодня не почувствовал, когда проиграл. Большинство чемпионатов Европы сделали паузу, и я думаю, что собрание УЕФА уже во вторник даст правильный совет. Нужно принимать все меры, пока не стало слишком поздно".

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Отметим, что во вторник, 17 марта, по видеосвязи пройдет экстренное заседание УЕФА, на котором может быть объявлено о переносе Евро-2020 на следующее лето и незамедлительной остановке всех национальных чемпионатов в Европе, включая Премьер-лигу Украины.

Добавим, что ранее остановить чемпионат Украины призвал тренер "Колоса". "Ну нет смысла играть без болельщиков, для кого этот футбол? – заявил Руслан Костышин. – Эта траурная обстановка никому не нужна. Атмосфера угнетенности. Тишина. Нет азарта. Думаю, всем это не нравится".

Смотрите, как "Колос" играл при пустых трибунах с "Александрией":

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск коронавирус Луиш Каштру

Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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