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Лунин попал в заявку "Реала" на спарринг с "Зальцбургом"

Сегодня, 16:00

Украинец может получить шанс сыграть в товарищеском матче

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: AFP

Украинский вратарь Андрей Лунин попал в заявку мадридского футбольного клуба "Реал" на товарищеский матч с австрийским "Зальцбургом". В ней нашлось место для украинского кипера, но нет Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и Мариано Диаса, которые могут покинуть клуб этим летом. Нет и Луки Модрича – предположительно, из-за того, что хорват получил ушиб.

Также в списке есть и два других голкипера – Кейлор Навас и Тибо Куртуа, который восстановился после травмы голеностопа. Всего в заявке 20 футболистов.

Ранее сообщалось, что "Реал" намерен отдать украинского вратаря в аренду для получения игровой практики. Сообщалось, что интерес к Лунину проявляет "Вальядолид", который в прошлом сезоне финишировал на 16 позиции Примеры.

Ранее главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского вратаря Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид.

Смотрите видео, как "Реал" позорно проиграл ЦСКА на своем поле:

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Реал Мадрид Зальцбург Андрей Лунин

Источник: Сегодня|Спорт

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