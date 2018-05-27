Ляпы вратаря и шедевры Бейла: обзор матча "Реал" – "Ливерпуль"

В субботу, 26 мая, в Киеве на стадионе "Олимпийский" завершился финальный матч Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль" и завоевал третий трофей Лиги чемпионов подряд и рекордный 13-й в истории! Наш сайт проводил онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".

Первый тайм не стал богатым на моменты. Но принес головной боли тренерам. Сначала травмировал плечо лидер "Ливерпуля" Салах и вынужден был покинуть поле. А за ним "Реал" лишился Карвахаля, который тоже травмировался. В концовке тайма Бензема забил гол из офсайда, а потом Иско попал в перекладину.

Обзор первого тайма матча "Реал" – "Ливерпуль":

А второй тайм стал бенефисов Бейла. Сначала выйдя на замену он чуть ли не первым ударом, вколотил мяч под перекладину ударом через себя. Потом после его дальнего удара Кариус не удержал мяч и упустил за линию ворот. Это была вторая ошибка голкипера "Ливерпуля" в матча, первый гол он пропустил, бросив мяч рукой в ногу Бензема.

Обзор второго тайма матча "Реал" – "Ливерпуль":

Напомним, что "Ливерпуль" побеждал в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) пять раз – в 1997, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. "Реал" побеждал теперь уже 13 раз – в 1956, 1957, 1658, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

"Реал" – "Ливерпуль" – 3:1

Голы: Бензема (51), Бэйл (64, 83) – Мане (55)



