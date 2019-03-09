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Любовный треугольник в "Либертаде": тренера выгнали из-за романа с женой футболиста

Сегодня, 17:27

Леонель Альварес лишился своего поста из-за любовных отношений с супругой подчиненного

Леонель Альварес уволен из "Либертада"
Леонель Альварес уволен из "Либертада".
Любовный треугольник в "Либертаде": тренера выгнали из-за романа с женой футболиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3d9/8cd/5c83d98cd5ac2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3d9/8cd/5c83d98cd5ac2.jpg Футбол Леонель Альварес лишился своего поста из-за любовных отношений с супругой подчиненного

Главный тренер парагвайского клуба "Либертад" Леонель Альварес был отправлен в отставку по причине того, что вступил в любовную связь с женой футболиста своей команды.

По данным The Sun, 51-летний Альварес встречался с супругой полузащитника Эдгара Бенитеса – Пэтти Гонсалес. Сам наставник состоит в официальных отношениях с 31-летней Джоанной Гарсией, у пары есть дочь. Кроме того, у Альвареса есть еще двое детей от других женщин.

При этом супруга Эдгара Бенитеса отрицает, что имела любовные отношения с главным тренером своего мужа.

Альварес возглавил "Либертад" в 2018 году. В турнирной таблице чемпионата Парагвая команда занимает восьмую строчку. "Либертад" один из старейших и самых титулованных футбольных клубов Парагвая, основанный в 1905 году.

Мы сообщали, что капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия не растерял скоростные данные даже в свои 33 года. Эквадорец выложил видео, на котором он соревнуется в скорости с мотоциклом на пляже. Если на первых секундах мотоцикл обгоняет Валенсию, то уже через несколько десятков метров Антонио устранил отставание и лихо убежал вперед. 

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Тег тренер, футбол, футболист, чемпионат Парагвая

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Сегодня|Спорт

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