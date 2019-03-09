Любовный треугольник в "Либертаде": тренера выгнали из-за романа с женой футболиста
Леонель Альварес лишился своего поста из-за любовных отношений с супругой подчиненного
Главный тренер парагвайского клуба "Либертад" Леонель Альварес был отправлен в отставку по причине того, что вступил в любовную связь с женой футболиста своей команды.
По данным The Sun, 51-летний Альварес встречался с супругой полузащитника Эдгара Бенитеса – Пэтти Гонсалес. Сам наставник состоит в официальных отношениях с 31-летней Джоанной Гарсией, у пары есть дочь. Кроме того, у Альвареса есть еще двое детей от других женщин.
При этом супруга Эдгара Бенитеса отрицает, что имела любовные отношения с главным тренером своего мужа.
Альварес возглавил "Либертад" в 2018 году. В турнирной таблице чемпионата Парагвая команда занимает восьмую строчку. "Либертад" один из старейших и самых титулованных футбольных клубов Парагвая, основанный в 1905 году.
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