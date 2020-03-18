"Людей на улице стало ощутимо меньше": бывший игрок "Динамо" рассказал о ситуации в Турции

В Европе в футбол продолжают играть в двух странах – в Беларуси и Турции. Украинский игрок "Ризеспора" Николай Морозюк рассказал, как в Турции реагируют на пандемию коронавируса.

"Атмосфера напряженная, но истерики и паники нет. Люди ходят в масках, но людей на улице стало ощутимо меньше. Намного меньше людей вокруг. Но в целом все как обычно. Особо жесткого карантина нет. Закрываются заведения, центры, предприятия. Что касается футбола, то приняли решение продолжить чемпионат. Все на это отреагировали по-разному. Но все спокойно, без паники. Есть небольшой страх только", – сказал Морозюк.

Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

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