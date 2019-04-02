Льюис Хэмилтон опередил Михаэля Шумахера по доходам в Формуле-1
Британский пилот за карьеру заработал 498 миллионов долларов
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вышел на первое место по общему доходу в истории Формулы-1. Об этом сообщает журнал Forbes.
В прошлом сезоне Хэмилтон продлил контракт с командой до 2020 года. Согласно соглашению, британец получает около 50 миллионов долларов за сезон. Суммарный доход 34-летнего Хэмилтона, который складывается из зарплаты и бонусных выплат, за карьеру в Формуле-1 достиг отметки в $489 млн.
С 1999 года лидерство по этому показателю удерживал семикратный чемпион Формулы-1 немец Михаэль Шумахер, заработавший за карьеру $464 млн. Третье место в рейтинге занимает испанец Фернандо Алонсо ($458 млн), который завершил карьеру в Формуле-1 в прошлом сезоне.
Хэмилтон, который дебютировал в "Королевских гонках" в 2007 году, является пятикратным чемпионом Формулы-1.
Напомним, что сегодня Мик Шумахер впервые проехался на болиде "Феррари". Сын Михаэля Шумахера принял участие в тестах команды в Бахрейне.
В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Михаэль более полугода находился в коме после несчастного случая. Достоверной информации о здоровье гонщика нет.
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