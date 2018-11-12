Мадридский "Реал" нашел нового Зидана и назначил главным тренером

В мадридском "Реале", который в последних числах октября уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды за ужасные результаты и разгромное поражение в Эль Класико "Барселоне" (1:5), появилась определенность с должностью, которая считалась вакантной и вызывала массу слухов. Главным тренером до конца сезона-2018/2019 назначен аргентинец Сантьяго Солари, который с 30 октября выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Европейские СМИ сватали в "Реал" поочередно Антонио Конте и Маурисио Почеттино. Но с Конте не срослось: он отказался возглавлять "Реал", поскольку ему не предложили тот вариант, который он хотел.

А тренер "Тоттенхэма" отказался от фантастического предложения "Реала", о чем Почеттино сам сообщил президенту лондонского клуба.

В итоге мадридцам пришлось переводить на легальное положение Солари, поскольку действующие в Испании правила запрещают специалистам, исполняющим обязанности главного тренера, работать без контракта больше двух недель. Так что "Реал" подписал соглашение с тренером.

Впрочем, в Мадриде вряд ли имеют повод для недовольства. Команда под началом Солари выиграла четыре матча из четырех (с Лопетеги было всего шесть побед в 14-ти поединках) с общим счетом 15:2. Аргентинец прекрасно знаком с системой работы "Реала" – он отыграл в Мадриде в 2000-2005 годах, а с 2013-го работал тренером в юношеских командах.

Этим Солари очень напоминает Зинедина Зидана, который тоже принимал руководство "Реалом" в январе 2016 года в пожарном порядке. Великий француз тоже играл в Королевском клубе, а перед назначением главным тренером трудился с резервистами. В итоге Зидан стал вторым в клубном рейтинге тренеров, которые завоевали наибольшее количество трофеев (у француза – девять, у знаменитого Мигеля Муньоса – 14).