Мадридское дерби и другие матчи 23-го тура чемпионата Испании

Полное расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги

"Реал" попытается догнать "Атлетико". Фото: AFP

Мадридское дерби и другие матчи 23-го тура чемпионата Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dda/7f2/5c5dda7f26923.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dda/7f2/5c5dda7f26923.jpg 2019-02-08T21:37:53+02:00 Футбол Полное расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги

Один из самых ожидаемых поединков испанского чемпионата пройдет в рамках 23 тура – мадридское дерби. "Атлетико" принимает "Реал". Всего два очка разделяют команды из столицы Испании в турнирной таблице, которые гонятся за лидирующей "Барселоной".

Кстати, на наделе появилась информация, что украинский форвард Роман Зозуля может перейти в клуб, который борется за Лигу чемпионов в Испании.

23 тур

Пятница, 8 февраля

22:00 "Вальядолид" – "Вилльярреал"

Суббота, 9 февраля

14:00 "Хетафе" – "Сельта"

17:15 "Атлетико" – "Реал"

19:30 "Эспаньол" – "Райо Вальекано"

21:45 "Жирона" – "Уэска"

Воскресенье, 10 февраля

13:00 "Леганес" – "Бетис"

17:15 Валенсия" – "Реал Сосьедад"

19:30 "Севилья" – "Эйбар"

21:45 "Атлетик" – "Барселона"

Понедельник, 11 февраля

22:00 "Алавес" – "Леванте"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 22 19 3 0 46-15 60 2 НАПОЛИ 22 16 3 3 42-18 51 3 ИНТЕР 22 12 4 6 31-16 40 4 ЛАЦИО 23 11 5 7 32-25 38 5 МИЛАН 22 9 9 4 29-21 36 6 АТАЛАНТА 22 10 5 7 48-30 35 7 РОМА 22 9 8 5 41-30 35 8 САМПДОРИЯ 22 9 6 7 39-29 33 9 ФИОРЕНТИНА 22 7 10 5 33-25 31 10 ТОРИНО 22 7 10 5 27-22 31 11 САССУОЛО 22 7 9 6 34-33 30 12 ПАРМА 22 8 5 9 24-30 29 13 ДЖЕНОА 22 6 6 10 29-39 24 14 СПАЛ 22 5 7 10 19-30 22 15 КАЛЬЯРИ 22 4 9 9 19-31 21 16 УДИНЕЗЕ 22 4 7 11 18-30 19 17 ЭМПОЛИ 23 4 6 13 27-45 18 18 БОЛОНЬЯ 22 3 8 11 17-34 17 19 ФРОЗИНОНЕ 22 2 7 13 16-43 13 20 КЬЕВО 22 1 9 12 19-44 12

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мадридское дерби и другие матчи 23-го тура чемпионата Испании". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...