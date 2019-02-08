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Мадридское дерби и другие матчи 23-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 21:37

Полное расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги

"Реал" попытается догнать "Атлетико"
"Реал" попытается догнать "Атлетико". Фото: AFP
Мадридское дерби и другие матчи 23-го тура чемпионата Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dda/7f2/5c5dda7f26923.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dda/7f2/5c5dda7f26923.jpg Футбол Полное расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги

Один из самых ожидаемых поединков испанского чемпионата пройдет в рамках 23 тура – мадридское дерби. "Атлетико" принимает "Реал". Всего два очка разделяют команды из столицы Испании в турнирной таблице, которые гонятся за лидирующей "Барселоной". 

Кстати, на наделе появилась информация, что украинский форвард Роман Зозуля может перейти в клуб, который борется за Лигу чемпионов в Испании.

23 тур

Пятница, 8 февраля

22:00 "Вальядолид" – "Вилльярреал"

Суббота, 9 февраля

14:00 "Хетафе" – "Сельта"

17:15 "Атлетико" – "Реал"

19:30 "Эспаньол" – "Райо Вальекано"

21:45 "Жирона" – "Уэска"

Воскресенье, 10 февраля

13:00 "Леганес" – "Бетис"

17:15 Валенсия" – "Реал Сосьедад"

19:30 "Севилья" – "Эйбар"

21:45 "Атлетик" – "Барселона"

Понедельник, 11 февраля

22:00 "Алавес" – "Леванте"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

 

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС22193046-1560
2 НАПОЛИ22163342-1851
3 ИНТЕР22124631-1640
4 ЛАЦИО23115732-2538
5 МИЛАН2299429-2136
6 АТАЛАНТА22105748-3035
7 РОМА2298541-3035
8 САМПДОРИЯ2296739-2933
9 ФИОРЕНТИНА22710533-2531
10 ТОРИНО22710527-2231
11 САССУОЛО2279634-3330
12 ПАРМА2285924-3029
13 ДЖЕНОА22661029-3924
14 СПАЛ22571019-3022
15 КАЛЬЯРИ2249919-3121
16 УДИНЕЗЕ22471118-3019
17 ЭМПОЛИ23461327-4518
18 БОЛОНЬЯ22381117-3417
19 ФРОЗИНОНЕ22271316-4313
20 КЬЕВО22191219-4412

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