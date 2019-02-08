Мадридское дерби и другие матчи 23-го тура чемпионата Испании
Полное расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги
Один из самых ожидаемых поединков испанского чемпионата пройдет в рамках 23 тура – мадридское дерби. "Атлетико" принимает "Реал". Всего два очка разделяют команды из столицы Испании в турнирной таблице, которые гонятся за лидирующей "Барселоной".
Кстати, на наделе появилась информация, что украинский форвард Роман Зозуля может перейти в клуб, который борется за Лигу чемпионов в Испании.
23 тур
Пятница, 8 февраля
22:00 "Вальядолид" – "Вилльярреал"
Суббота, 9 февраля
14:00 "Хетафе" – "Сельта"
17:15 "Атлетико" – "Реал"
19:30 "Эспаньол" – "Райо Вальекано"
21:45 "Жирона" – "Уэска"
Воскресенье, 10 февраля
13:00 "Леганес" – "Бетис"
17:15 Валенсия" – "Реал Сосьедад"
19:30 "Севилья" – "Эйбар"
21:45 "Атлетик" – "Барселона"
Понедельник, 11 февраля
22:00 "Алавес" – "Леванте"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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