Макгрегор отдыхает: футболисты в Гватемале принялись избивать друг друга кулаками и с ноги

Во время футбольного матча игроки забыли о мяче и переключились на смешанные боевые искусства

В матче 12-го тура чемпионата Гватемалы между "Мунисипалем" и "Шелаху" случилась массовая драка с участием почти всех футболистов, находящихся на поле. Потасовка началась после словесной перепалки игроков. А дальше в ход пошли удары в прыжке ногой из арсенала кунг-фу, а также добивание лежачих кулаками. Так что Макгрегору и Нурмагомедову впору напрячься. Похоже, в Гватемале растут серьезные конкуренты звездам смешанных единоборств.

По итогам массовой драки главный арбитр встречи Амнер Эскобар принял решение удалить шесть футболистов и главных тренеров. При этом у "Мунисипаля" были удалены два игрока, а у "Шелаху" – четыре.

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Матч между "Мунисипалем" и "Шелаху" завершился победой первой команды со счетом 2:0. Второй мяч хозяева забили уже после того, как команды остались в усеченных составах. После матча главные тренеры "Мунисипаля" и "Шелаху" извинились за случившееся.

Как мы писали ранее, массовая драка футболистов произошла в матче Первой лиги Украины. Игроки пошли друг на друга врукопашную в поединке "Арсенал" – "Оболонь-Бровар". Судье пришлось удалить пятерых человек.

Также сообщалось, что боксерша в вульгарном бикини поцеловала соперницу на взвешивании и поплатилась. Соперница шутку своей оппонентки не поняла и отвесила ей пощечину.

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