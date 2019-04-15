Малиновский отпраздновал снятие дисквалификации очередным забитым мячом

Команда украинского полузащитника укрепилась на первой строчке турнирной таблицы

Украинский полузащитник Руслан Малиновский снова стал героем матча "Генка" в чемпионате Бельгии. Украинец накануне был реабилитирован за удаление в предыдущем матче, за которое ему грозила дисквалификация до конца сезона. На радостях Малиновский отметился голом в матче 4-го тура чемпионской группы против "Брюгге" (3:1).

Хозяева поля открыли счет на 13-й минуте, но не смогли удержаться преимущество еще до конца первого тайма. В начале второй 45-минутки Малиновский реализовал пенальти. Как оказалось, этот мяч стал победным. В концовке встречи "Генк" забил еще раз и снял все вопросы о победителе.

"Генк" – "Брюгге" – 3:1

Голы: Троссард (13), Малиновский (55, пен), Самата (80) – Ванакен (36)

Благодаря этой победе "Генк" оторвался от "Брюгге" в турнирной таблице на четыре очка. Отметим, что еще один "украинский" клуб в Бельгии "Гент" занимает последнее, шестое, место в чемпионской группе. На счету Малиновского стало 15 голов (12 - в чемпионате), 13 результативных передач в 46 матчах текущего сезона.

Ранее мы писали, что два итальянских гранда ведут борьбу за игрока сборной Украины. Руслан Малиновский до лета точно останется в своем текущем клубе.

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