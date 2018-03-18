Малиновский проиграл команде Лучкевича финал Кубка Бельгии

Клуб из Льежа в восьмой раз завоевал национальный трофей

В финале Кубка Бельгии сошлись "Генк" и "Станданд" – команды украинцев Руслана Малиновского и Валерия Лучкевича.

Правда, пересечься на поле соотечественники не смогли – Малиновский вышел в старте свой команды и был заменен в втором дополнительном тайме, а вот Лучкевич даже не попал в заявку свой команды.

Тем не менее, без экс-игрока "Днепра" "Стандард" благодаря голу Рено Эмона в самом начале дополнительного времени сумел одержать победу. Клуб из Льежа в восьмой раз в истории завоевал национальный Кубок.

Добавим, что в текущем сезоне Малиновский провел 27 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи. При этом Малиновский любит забивать со стандартов. Недавно украинец забил красивый гол Антверпену практически с нулевого угла.

А до этого Малиновский забил со штрафного от углового флажка. Получилось даже красивее, чем мяч в ворота "Антверпена".

Лучкевич провел всего 12 матчей, отличившись одной результативной передачей. Добавим, что в последний раз в рамках чемпионата Бельгии Лучкевич выходил на поле еще в декабре прошлого года.