Малиновский забил шикарный гол со штрафного в Лиге Европы

Сегодня, 10:08

Бельгийский клуб уже обеспечил себе путевку в следующий раунд еврокубка


Украинец Руслан Малиновский забил первый гол бельгийского "Генка" в дебютном матче нового сезона. Вчера в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы он на 3-й минуте открыл счет во встрече с "Фолой" из Люксембурга. Полузащитник сборной Украины шикарным фирменным ударом со штрафного послал мяч поверх стенки.

Это было начало разгрома гостей из карликового государства. В первом тайме бельгийцы четыре раза отличились, а после перерыва подкрепили свой успех еще одним результативным ударом – 5:0, и ответный матч 1 августа станет простой формальностью.

Напомним, что "Генк" в прошлом евросезоне не выступал. Зато в позапрошлом дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где проиграл "Сельте".

Вчера свой первый матч в еврокубках провел "Мариуполь". Украинцы первыми забили "Юргордену", но пропустили на 94-й минуте и довольствовались только ничьей, хотя еще д начала матча были аутсайдером противостояния. Обзор матча "Юргорден" – "Мариуполь" – 1:1.

Кстати, бывший голкипер азовцев Игорь Шуховцев считает, что "Мариуполю" по зубам пройти дальше: В сопернике ничего сверхъестественного я не увидел. Их можно пройти".
видео, Лига Европы, Генк, Руслан Малиновский

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Источники:

Сегодня|Спорт, zbirna.com

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