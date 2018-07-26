Шуховцев: "В сопернике ничего сверхъестественного я не увидел. Их можно пройти"

Вчера Украина стартовала в новом сезоне еврокубков – с изначально желанной, но по итогу обидной ничьей "Мариуполя" в Швеции. Во 2-м раунде квалификации Лиги Европы (всего раундов 4) украинцы играли на выезде с "Юргорденом". То, что шведы снисходительно отнеслись к своему сопернику – лишь раз, 13 лет назад, мелькнувшему в Европе клубу, – стало ясно, когда появились стартовые протоколы встречи. В них рядом с названием гостевой команды красовалась эмблема даже не "Ильичевца", а еще мариупольского "Металлурга" (под этим именем азовцы играли до 2002 года). И где скандинавы только откопали этот раритет?

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Игру футболисты "Юргордена" тоже начали вальяжно, и моменты у ворот гостей стали возникать лишь на экваторе первого тайма. После удара Радетинаца мяч угодил в локоть Кирюханцева, и шведы пытались выпросить у чешского арбитра Зелинки пенальти. Потом Худжамов потянул опасный выстрел Мрабти с линии штрафной, Баджи пытался добить головой, но защитники помешали. Наконец, левый защитник "Мариуполя" Демири не вовремя поскользнулся, позволив Рингу убежать по правой бровке, но тот вместо паса на набегающих партнеров пробил сам — и не попал. "Мариуполь" сжимался все больше, и вдруг неожиданно разжался, да еще как! На 37-й минуте Чурко с углового навесил на голову Яворского, и тот, находясь спиной к воротам, кивком назад отправил мяч точно в правую от Исакссона "девятку" – 0:1!

После антракта мариупольцы держались стойко, но за четверть часа до конца игры начали основательно сдавать. И чуть-чуть недотерпели. На 4-й компенсированной минуте после розыгрыша штрафного Белый прозевал Баджи, а настырный сенегальский форвард головой расстрелял Худжамова почти в упор – 1:1. А на последних секундах все могло вообще окончиться катастрофой. Очередной штрафной шведов, удар головой Ринга – и штанга! Это был последний удар в матче...

"Очень обидно, хотя могло быть еще хуже, – сказал "Сегодня" экс-голкипер мариупольцев Игорь Шуховцев. – Но поражение было бы вообще несправедливым. Почему пропустили? Отбились 90 минут и чуть расслабились, появилась мысль: "Все, уже не пропустим". Так бывает. А подача со штрафного пошла резкая, и Белый чуть запоздало на нее среагировал и просто не дотянулся до мяча. Но в целом, надо признать, что выбранная Бабичем тактика себя полностью оправдала. В сопернике ничего сверхъестественного я не увидел. Их можно пройти".

Напомним, ранее мы давали результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы. С этой стадии в борьбу за Лигу Европы вступит луганская "Заря".