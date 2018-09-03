Малиновский заработал удаление в украинском дерби в Бельгии

Сегодня, 11:22

Украинец забил гол и сделал результативную передачу

Руслан Малиновский. Фото ФК &quot;Генк&quot;
Руслан Малиновский. Фото ФК "Генк"

В шестом туре чемпионата Бельгии "Генк" Руслана Малиновского на выезде разошелся миром с "Кортрейком" Андрея Бацулы – 3:3. Малиновский вышел в стартовом составе, отыграл полный поединок, забил свой седьмой мяч в сезоне-2018/2019, отдал пятую результативную передачу и ... заработал удаление. Бацула весь поединок провел на лавке запасных.

На 50-й минуте, пробежав с мячом почти все поле, Малиновский ударил по воротам соперника метров с 18-ти. Небольшой рикошет от защитника помог нашему футболисту открыть счет в игре. На 85-й минуте Руслан ассистировал Леонарду Троссарду, а уже в добавленное арбитром время получил вторую в игре желтую карточку и сразу же – красную.

Интересно, что только в двух из 11-ти поединков сезона-2018/2019 украинский полузащитник покидал поле без результативных действий. Добавим, что с 14 очками "Генк" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. В их число вошел и Малиновский. Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА. Трофей выполнен из серебра, на которое с внутренней стороны нанесены цвета турнира. Отражение этих цветов на серебряной поверхности придает награде уникальный вид. Вес трофея составляет 7,6 килограмма, высота – 71 сантиметр.
футбол, чемпионат Бельгии, Генк, Руслан Малиновский, Кортрейк, Андрей Бацула

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