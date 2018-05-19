Малышев и Бутко сыграли с детьми, а "Шахтер" с ДТЭК будут развивать массовый футбол в Украине

18 мая "Шахтер" и энергетическая компания ДТЭК подписали меморандум о развитии и популяризации любительского футбола в Украине. Торжественное подписание документа состоялось на базе Академии "Шахтера" в Счастливом под Киевом. В мероприятии участвовали генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, а также футболисты "Шахтера" Максим Малышев и Богдан Бутко. Перед тем как стороны заключили договор о сотрудничестве, с вступительным словом к присутствующим обратились Сергей Палкин и Максим Тимченко.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК "Шахтер":

– Сегодня у нас два знаковых события. Первое – мы подписываем с компанией ДТЭК меморандум о сотрудничестве. Второе – буквально пару часов назад команда "Шахтера" U21 победила в молодежном первенстве Украины, сыграв вничью с киевским "Динамо". Дорогие друзья, вы все прекрасно знаете, что через несколько дней в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов. Но, к сожалению, в финале нет ни одной украинской команды. Дело в том, что уровень профессионального футбола в нашей стране очень и очень низкий, особенно в сравнении с Европой. Причина кроется в том, что у нас слабо развит массовый детский футбол. Если мы хотим достигать больших вершин на евроарене с точки зрения национальной сборной, с точки зрения клубов, то мы обязательно должны приложить максимум усилий, чтобы как можно больше детей привлечь в массовый футбол. Развитие футбола в Украине — это основа основ. Тогда только мы можем называться футбольной державой. Мне вдвойне приятно, потому что мы с компанией ДТЭК подписываем меморандум о сотрудничестве. Вы спросите, почему именно эта компания? Потому что ДТЭК разделяет нашу философию и принципы развития массового футбола. А самое главное – ДТЭК любит футбол, любит спорт. Совместно мы будем развивать "Давай, играй!" в рамках недавно образованного проекта Shakhtar Social. Уверены, что при поддержке компании ДТЭК "Давай, играй!" появится во многих городах Украины, тем самым мы положим серьезное начало развитию массового футбола в Украине.

Максим Тимченко, генеральный директор компании ДТЭК:

– Прежде всего хочу поздравить "Шахтер" с "золотым дублем", с блестящей игрой в Лиге чемпионов. Донецкий клуб в очередной раз доказал, что является несомненным лидером украинского футбола. Компания ДТЭК – лидер украинской энергетики. Мне очень приятно, что сегодня два лидера объединяют усилия для того, чтобы инвестировать в будущие поколения, развивать наших детей. Для нас этот проект вдвойне важен, потому что мы планируем в городах, где находятся наши предприятия, построить футбольные поля, организовать команды, обеспечить их всем необходимым. Думаю, это будет вклад в будущее всей Украины. Мы хотим показать пример другим компаниям. Уверен, сегодня только частный бизнес может сделать прорыв в развитии футбола, поддерживая подобные инициативы.









Подписание меморандума между Шахтером и ДТЭК

Подписание меморандума между Шахтером и ДТЭК

Подписание меморандума между Шахтером и ДТЭК

Подписание меморандума между Шахтером и ДТЭК

Далее Сергей Палкин и Максим Тимченко подписали меморандум о сотрудничестве и обменялись символическими мячами. Гости также открыли финальную часть турнира проекта "Давай, играй!", который пройдет 19–20 мая на полях Академии клуба. Максим Малышев и Богдан Бутко сыграли в импровизированном футбольном матче с участниками финального турнира "Давай, играй!". Завершилось мероприятие общим фото на память.







































Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Дети сыграли с игроками Шахтера Бутко и Малышевым

Отметим, что первым совместным начинанием ФК "Шахтер" и ДТЭК станет расширение географии проекта по развитию детского футбола "Давай, играй!". В 2018 году он начнет работу еще в 10 новых городах, поселках и селах: пгт Добротвор, г. Червоноград (Львовская обл.), г. Доброполье, г. Белозерское, г. Курахово (Донецкая обл.), г. Счастье, пгт Петропавловка (Луганская обл.), г. Бурштын, с. Демешковцы, с. Демьянов (Ивано-Франковская обл.). В этих населенных пунктах силами ФК "Шахтер" и ДТЭК будут построены новые современные футбольные площадки. Для юных игроков организуют занятия и регулярные соревнования, для их тренеров – профессиональную подготовку, стажировки и мастер-классы с европейскими специалистами. Спортсменов обеспечат всем необходимым инвентарем и амуницией. В 2018 году ДТЭК потратит на это 7,6 миллиона гривен.