"Манчестер Сити" нацелился на новый трансферный рекорд

Чемпион Англии готов заплатить за защитника "Наполи" рекордную сумму

Калиду Кулибали. Фото: Getty Images

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может перебраться в английскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, усилиться 27-летним футболистом хочет "Манчестер Сити". Утверждается, что "горожане" готовы предложить неаполитанцам 95 млн евро за сенегальца.

Отметим, что на данный момент самым дорогим защитником в мире является Вирджил ван Дейк, за которого "Ливерпуль" заплатил Саутгемптону 84,7 млн евро.

Ранее сообщалось, что приобрести Кулибали пытались другие топ-клубы, среди которых мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед", однако "Наполи" отвечал на их предложения отказом.

Кулибали защищает цвета "Наполи" с 2014 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 35 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи, а также получил 10 желтых и 1 красную карточку. Неаполитанская команда по итогам кампании заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отстав от "Ювентуса" на 11 очков.

Ране мы писали, что суперкомпьютер предсказал новый титул для Зинченко в Англии. Программа прогнозирует в следующем сезоне победу "Манчестер Сити" в Премьер-лиге, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" войдут в тройку.

Награждение "Манчестер Сити" после "требла" в прошлом сезоне:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Манчестер Сити" нацелился на новый трансферный рекорд". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"