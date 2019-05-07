"Манчестер Сити" с Зинченко сделал предпоследний шаг к чемпионскому титулу

За тур до окончания чемпионата Англии "Манчестер Сити" опережает "Ливерпуль" на одно очко

Александр Зинченко отыграл весь матч против "Лестера". Фото: Reuters

В предпоследнем туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Лестер Сити" и вернул себе первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Поединок прошел в понедельник в Манчестере и завершился с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 37-й минуте забил защитник "горожан" Венсан Компани, который красивейшим дальним ударом отправил мяч в "девятку" ворот "Лестера".

Хозяева оказывали огромное давление на ворота соперника, но хороших моментов для взятия ворот имели немного. Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко уже традиционно вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, из позиции защитника часто подключаясь к атаками на левом фланге.

"Манчестер Сити" одержал 13-ю победу подряд в Премьер-лиге и набрал 95 очков, вернувшись на первое место в турнирной таблице. За один тур до конца чемпионата "МанСити" на одно очко опережает идущий вторым "Ливерпуль". В заключительном матче первенства 12 мая "горожане" в гостях сыграют с "Брайтоном", а "Ливерпуль" дома примет "Вулверхэмптон". Фактически, судьба титула в руках команды Хосепа Гвардиолы: в случае победы "Сити" становится чемпионом вне зависимости от результата поединка "Ливерпуля".

Интересно, что "Манчестер Сити" второй год подряд сумел хотя бы по разу обыграть всех своих соперников по Премьер-лиге. "Сити" стал всего второй командой в истории чемпионата Англии, которой удалось обыграть всех соперников по лиге в двух сезонах кряду. В прошлый раз такое удавалось "Престону" в сезонах-1888/89 и 1989/90.

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