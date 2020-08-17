"Манчестер Сити" установит на стадионе памятник Давиду Сильве

Знаменитый испанец выступал за клуб на протяжении 10 лет

"Манчестер Сити" откроет памятник испанскому футболисту Давиду Сильве. В субботу Сильва провел последний матч за "Манчестер Сити" и таким образом клуб хочет отметить 10-летнюю преданность испанца. Скульптура Давиду, а также бывшему капитану команды Венсану Компани будет открыта в 2021 году, сообщается на официальном сайте "МанСити".

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Также на клубной базе установят мозаику, посвященную испанскому полузащитнику. Мозаика уже завершена и увековечивает выдающийся вклад Давида Сильвы в победу над главным соперником "Манчестер Юнайтед" со счетом 6:1 в 2011 году. Он получит дубликат мозаики для своего дома.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Сильва провел за клуб 436 матчей, четырежды выиграл Премьер-лигу, два Кубка Англии, пять Кубков Лиги и три Суперкубка. Он считается одним из величайших игроков клуба, внесшим свой вклад в превращение "Сити" в одну из выдающихся команд Европы.

"Давид Сильва – лидер, который действовал тихо и вдохновлял всех вокруг него, от самого молодого игрока академии до своих старших товарищей по команде за последние десять лет. "Он оставил отпечаток на команде, на этом клубе, на его истории и даже на Премьер-лиге в целом. Тем самым он сыграл важную роль в прекрасной футбольной философии, которую вы видите сегодня. Он был началом этого", – сказал председатель Манчестер Сити Халдун Аль Мубарак.

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