"Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов: видео голов и обзор матча

Сенсационный август в Лиге чемпионов продолжается. После грандиозного фиаско "Барселоны" в матче с "Баварией", опозорился и главный фаворит турнира "Манчестер Сити". В ночь на воскресенье, в поединке 1/4 финала в Лиссабоне, английский гранд сенсационно проиграл "Лиону" 1:3. Притом что французам на победу в основное время аналитики давали всего 7 процентов! Мы вели онлайн матча "Манчестер Сити" – "Лион" 1:3 с видео самых ярких моментов.

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Обзор матча "Манчестер Сити" – "Лион" (1:3)

"Манчестер Сити" – "Лион" – 1:3

Голы: де Брюйне, 69 – Корне, 24, Дембеле, 79, 87

"Манчестер Сити": Эдерсон – Фернандиньо (Марез, 56), Ляпорт, Гарсия – Уокер, Гюндоган, Родри, Канселу – де Брюйне, Габриэль Жезус, Стерлинг

"Лион": Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Бруно (Мендес, 71) – Дюбуа (Тете, 75), Какере, Ауар, Корне – Экамби (Рейн-Аделаид, 87), Депай (Дембеле, 75)

Предупреждения: Фернандиньо, Родри – Дюбуа, Марсело

"Лион" открыл счет на 24-й минуте. Экамби убежал на ворота кипера "МанСити" Эдерсона после паса из глубины. И хоть защитник англичан Гарсия в подкате выбил мяч, но сделал это прямо на Корне, и ивуариец из "Лиона" в одно касание обвел покинувшего ворота Эдерсона.

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На 69-й минуте "Манчестер Сити" отыгрался. Стерлинг на фланге разобрался с оппонентом, отдал пас на линию штрафной на де Брюйне, и бельгийский двойник Александра Зинченко переправил мяч в сетку ворот "Лиона". Так счет стал 1:1.

Казалось, что "МанСити" после этого сметет "Лион". Но получилось все наоборот. На 79-й минуте, после очередной ошибки английского гранда в обороне, Мусса Дембеле вывел французский клуб вперед – 2:1.

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А на 87-й минуте тот же Дембеле добил "Манчестер Сити", чья оборона напоминала сито, – как следствие, невероятные 3:1 в пользу "Лиона".

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Добавим, что украинский футболист "Сити" Александр Зинченко за этим позором своей команды наблюдал с трибун в качестве запасного. После вылета "горожан" Лига чемпионов осталась без украинцев. Напомним, ранее турнир покинули Руслан Малиновский и его "Аталанта".

/ Фото: Reuters

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"Лион" / Фото: Reuters

Отметим, что "Лион" в 1/2 финала Лиги чемпионов встретится с "Баварией", разгромившей "Барселону" 8:2. Другую полуфинальную пару турнира составили "Лейпциг" и "ПСЖ".

Обзор матча "Бавария" – "Барселона" (8:2)

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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