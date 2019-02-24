Где смотреть центральный матч тура в Англии "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"
Список трансляций главного матча 27-тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете
В воскресенье, 24 февраля, в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" пройдет центральный матч 27-го чемпионата Англии: "Манчестер Юнайтед" примет своего самого принципиального соперника "Ливепуль". Матч начнется в 16:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и интернете.
Соперничество между "МЮ" и "Ливерпулем" также известное как Северо-западное дерби. Для фанатов это противостояние даже принципиальнее, чем матчи с "МанСити" или "Эвертоном", а легендарный бразилец Пеле считает, что по значимости матчи между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" не уступают "Эль-Класико" "Реал" – "Барселона".
В целом во всех турнирах команды провели между собой 201 поединок. 80 побед одержал "МЮ", 66 матчей завершилось в пользу "Ливерпуля", еще 55 встреч победителя не выявили. Кстати, именно после поражения "Ливерпулю" (1:3) в отставку был уволен Жозе Моуринью, а на его место пришел Уле-Гуннар Сульшер.
Под руководством норвежца "Красные дьяволы" выдали феерическую серию из восьми побед подряд, а в целом они выиграли 10 матчей из 11-ти. Лишь в недавнем матче Лиги чемпионов против "ПСЖ" манкунианцы впервые проиграли под руководством Сульшера. Тем не менее, благодаря этой серии "МЮ" ворвался в топ-4 Премьер-лиги и даже может побороться за призовые места.
А вот "Ливерпуль" рискует потерять лидерство в Премьер-лиге. Подопечные Юргена Клоппа растеряли преимущество над "Манчестер Сити" и сейчас команды имеют одинаковое количество баллов, правда, у мерсисайдцев еще матч в запасе, но не с кем-нибудь, а с самым принципиальным соперником.
Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 2.30, на ничью – 3.50, на победу "Манчестер Юнайтед" – 3.10.
Смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль":
Футбол-2, live
Футбол-1, 23:30 (повтор)
Футбол-2, понедельник, 12:15 (повтор)
Футбол-1, понедельник, 16:35 (повтор)
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