"Манчестер Юнайтед" не стал продлевать контракт с главным старожилом команды

Антонио Валенсия выступает за клуб из Манчестера с 2009 года

Антонио Валенсия. Фото: Manchester United

"Манчестер Юнайтед" не стал продлевать контракт с главным старожилом команды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/97b/d20/5c797bd20205e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/97b/d20/5c797bd20205e.jpg 2019-03-01T20:39:43+02:00 Футбол Антонио Валенсия выступает за клуб из Манчестера с 2009 года

"Манчестер Юнайтед" не стал продлевать контракт с защитником Антонио Валенсией. Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" должны были активировать опцию дополнительного года для 33-летнего эквадорца до пяти часов вечера в пятницу, однако этот срок прошел. Таким образом, Валенсия покинет "МЮ" летом. Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" хотят приобрести вместо него защитника "Ювентуса" Жоау Канселу.

Валенсия выступает за "МЮ" с 2009 года и является главным старожилом команды. Толко голкипер Давид Де Хеа провел больше матчей, чем Валенсия из текущего состава – 349 против 338. В составе манкунианцев он дважды выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги Европы.

В текущем сезоне Валенсия принял участие в 8 встречах в составе "МЮ", отметившись 1 забитым мячом.

Вчера мы сообщали, что вратарь "МЮ" требует увеличить ему зарплату до 29 миллионов в год. Сейчас испанский голкипер зарабатывает более чем в два раза меньше.

Напомним, что Уле-Гуннар Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" 19 декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. Специалист был признан лучшим тренером января в АПЛ.

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