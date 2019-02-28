Вратарь "МЮ" требует увеличить ему зарплату до 29 миллионов в год
Сейчас испанский голкипер зарабатывает более чем в два раза меньше
Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа озвучил клубу финансовые требования по новому контракту. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источника, голкипер хочет получать зарплату в размере 29,12 млн евро в год. Столько же получает чилийский нападающий манкунианцев Алексис Санчес. Де Хеа считает, что он заслуживает подобную зарплату своим вкладом в игру команды в последние годы.
Нынешний контракт испанца с "МЮ" истекает ближайшим летом. Впрочем, английский клуб в ближайшее время активирует опцию автоматического продления соглашения на один год с зарплатой в 13,98 млн евро.
28-летний де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2011 года из "Атлетико". Сумма трансфера составила 25 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах чемпионата Англии и пропустил 36 голов.
Ране мы писали, что "Барселона" продлила контракт со своим защитником и установила на него ценник в 500 миллионов. Испанский футболист выиграл с каталонцами 14 титулов и провел за команду 282 матча.
Напомним, что сегодня "Шахтер" объявил о трансфере 19-летнего бразильца Тете. Генеральный директор клуба Сергей Палкин заявил: "Сумма отступных за новичка "Шахтера" – 150 миллионов евро".
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