Вратарь "МЮ" требует увеличить ему зарплату до 29 миллионов в год

Сейчас испанский голкипер зарабатывает более чем в два раза меньше

Давид Де Хеа. Фото: AFP

Вратарь "МЮ" требует увеличить ему зарплату до 29 миллионов в год //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/81e/e06/5c781ee064088.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/81e/e06/5c781ee064088.png 2019-02-28T19:49:08+02:00 Футбол Сейчас испанский голкипер зарабатывает более чем в два раза меньше

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа озвучил клубу финансовые требования по новому контракту. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, голкипер хочет получать зарплату в размере 29,12 млн евро в год. Столько же получает чилийский нападающий манкунианцев Алексис Санчес. Де Хеа считает, что он заслуживает подобную зарплату своим вкладом в игру команды в последние годы.

Нынешний контракт испанца с "МЮ" истекает ближайшим летом. Впрочем, английский клуб в ближайшее время активирует опцию автоматического продления соглашения на один год с зарплатой в 13,98 млн евро.

28-летний де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2011 года из "Атлетико". Сумма трансфера составила 25 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах чемпионата Англии и пропустил 36 голов.

Ране мы писали, что "Барселона" продлила контракт со своим защитником и установила на него ценник в 500 миллионов. Испанский футболист выиграл с каталонцами 14 титулов и провел за команду 282 матча.

Напомним, что сегодня "Шахтер" объявил о трансфере 19-летнего бразильца Тете. Генеральный директор клуба Сергей Палкин заявил: "Сумма отступных за новичка "Шахтера" – 150 миллионов евро".

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