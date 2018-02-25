"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в чемпионате Англии. Обзор матча

Вчера, 18:50

Жозе Моуринью обыграл свой бывший клуб


"Манчестер Юнайтед" в центральном матче 28-го тура чемпионата Англии на своем поле обыграл "Челси".

Счет в матче открыл экс-игрок "Шахтера" Виллиан, но еще до перерыва Ромелу Лукаку выровнял положение на табло, а во второй тайме Джесси Лингард принес "красным дьяволам" волевую победу.

Интересно, что главный бомбардир "МЮ" Лукаку забил только первый гол в ворота команды, представляющей первую восьмерку чемпионата. Также бельгиец сегодня отличился ассистом.

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" – 2:1
Голы: Виллиан (32), Лукаку (39), Лингард (75)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Валенсия, Мактомини, Янг, Погба, Матич, Санчес (Байи, 81), Марсьяль (Лингард, 64), Лукаку.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Жиру, 78), Виллиан, Канте, Азар (Педро, 73), Дринкуотер (Фабрегас, 81), Алонсо, Мората.

Предупреждения: Канте (30), Валенсия (68), Матич (85), Мората (88).

Ранее мы сообщали, что бомбардир "Тоттенхэма" Гарри Кейн забил 150-й гол в карьере и повторил личный рекорд.
видео, футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Челси Лондон

Вы сейчас просматриваете новость ""Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в чемпионате Англии. Обзор матча". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Поль Погба. Фото AFP

"Ювентус" может вернуть Погба за полцены

24 Февраля, 14:40

Француз может вернуться в итальянский гранд по условию контракта с "МЮ"

Футбол

Фото AFP

"Севилья" не сумела забить "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обзор матча

22 Февраля, 00:01

Футболисты английского клуба всего один раз попали по воротам соперника
Загрузка...

Футбол

"Манчестер Юнайтед". Фото AFP

Где смотреть матч "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

21 Февраля, 21:30

"Севилья" и "Манчестер Юнайтед" сыграют первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбол

Обзор матча "Челси" - "Барселона" - 1:1

21 Февраля, 00:46

Голы Виллиана и Лео Месси во втором тайме решили исход встречи в Лондоне

Футбол

"Челси" - "Барселона" - 1:1. Фото AFP

Исход суперматча "Челси" - "Барселона" решили голы экс-игрока "Шахтера" и Лео Месси

20 Февраля, 23:46

Гол Месси спас "Барселону" от поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси"

Футбол

На острие атаки "Челси" действует бельгиец Эден Азар. Фото AFP

В составе "Челси" в Лиге чемпионов нет ни одного англичанина

20 Февраля, 22:21

Английский клуб вышел на матч против "Барселоны" без англичан в составе
Загрузка...