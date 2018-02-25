"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в чемпионате Англии. Обзор матча

"Манчестер Юнайтед" в центральном матче 28-го тура чемпионата Англии на своем поле обыграл "Челси".

Счет в матче открыл экс-игрок "Шахтера" Виллиан, но еще до перерыва Ромелу Лукаку выровнял положение на табло, а во второй тайме Джесси Лингард принес "красным дьяволам" волевую победу.

Интересно, что главный бомбардир "МЮ" Лукаку забил только первый гол в ворота команды, представляющей первую восьмерку чемпионата. Также бельгиец сегодня отличился ассистом.

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" – 2:1

Голы: Виллиан (32), Лукаку (39), Лингард (75)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Валенсия, Мактомини, Янг, Погба, Матич, Санчес (Байи, 81), Марсьяль (Лингард, 64), Лукаку.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Жиру, 78), Виллиан, Канте, Азар (Педро, 73), Дринкуотер (Фабрегас, 81), Алонсо, Мората.

Предупреждения: Канте (30), Валенсия (68), Матич (85), Мората (88).

Ранее мы сообщали, что бомбардир "Тоттенхэма" Гарри Кейн забил 150-й гол в карьере и повторил личный рекорд.