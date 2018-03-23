Манчестер Юнайтед разорвал контракт со Златаном Ибрагимовичем

"Манчестер Юнайтед" и Златан Ибрагимович расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за "Манчестер Юнайтед" и помог клубу выиграть Лигу Европы.

Из-за тяжелой травмы колена шведский форвард пропустил более полугода, а вернувшись в строй, не сумел вытеснить из первой команды Ромелу Лукаку. Более того, поговаривали, что у Златана конфликт с Моуринью.

"Приятные вещи тоже имеют свойство заканчиваться, и сейчас, после двух фантастических сезонов в "Манчестер Юнайтед", настало время двигаться дальше, – сказал Златан Ибрагимович. – Спасибо клубу, болельщикам, команде, тренеру, персоналу и всем, кто разделил со мной этот этап моей истории".

В текущем сезоне он провел всего семь матчей и забил один гол в Кубке Лиги.

Интересно, что из-за недостаточной игровой практики в клубе Ибрагимович решил вернуться в сборную Швеции, которая готовится к выступлению на ЧМ-2018.

Еврокубковая статистика Златана Ибрагимовича:

Матчи в Лиге чемпионов: 124 (12-е место)

Голы в Лиге чемпионов: 49 (делит 9-е место с Альфредо Ди Стефано)

Матчи в еврокубках: 140 (делит 21-е место с Тьерри Анри)

Голы в еврокубках: 56 (делит 10-е место с Эусебио)

Рекорд результативности в одном европейском сезоне: 10 ("Пари Сен-Жермен", 2013/14)