Златан Ибрагимович заскучал по сборной и заявил о возвращении

Нападающий Златан Ибрагимович заявил, что готов вернуться в сборную Швеции по футболу для участия в чемпионате мира-2018, который пройдет в России, если будет в форме.

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после чемпионата Европы-2016, где шведы не смогли выйти из группы. В апреле 2017 года форвард получил тяжелую травму колена и в текущем сезоне провел лишь семь матчей в составе английского "Манчестер Юнайтед".

"Это сложный вопрос (об участии в чемпионате мира), я хочу чувствовать, что могу показывать игру и вносить свой вклад. Я не хочу приезжать только потому, что я кто-то там. Но двери не закрыты", – сказал Ибрагимович, которого цитирует Рейтер.

"Я скучаю по национальной команде. Когда ты играешь за сборную на протяжении 20 лет, а потом ты больше не в команде и видишь, как за нее играют другие, это очень тяжело", – признался 36-летний футболист.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах. Сборная Швеции на групповом этапе выступит в группе F с командами Германии, Мексики и Южной Кореи. Рейтинг групп ЧМ-2018: от самой жизнелюбивой до самой невероятной.