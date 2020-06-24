"Манчестер Юнайтед" – "Шеффилд Юнайтед": онлайн-трансляция

Сегодня в поединке 31 тура английской Премьер-лиги в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Шеффилд Юнайтед". Начало игры – в 20:00, а мы проводим текстовый онлайн матча "МЮ" – "Шеффилд" с яркими фото и комментариями ключевых моментов поединка.

"Манчестер Юнайтед" – "Шеффилд Юнайтед"

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"МЮ" возвращается на родной "Олд Траффорд" – сегодняшний поединок станет первым на домашней арене команды за три с половиной месяца! После рестарта сезона "МЮ" сыграл один матч – на выезде против "Тоттенхэма" (1:1). Отметим, что команда Уле Гуннара Сульшера не проигрывает уже 12 поединков кряду (8 побед и 4 ничьи).

В турнирной таблице Премьер-лиги "МЮ" занимает пятое место (46 очков), отставая от "зоны Лиги чемпионов" на пять очков. В свою очередь, "Шеффилд" идет на восьмой строчке (44 очка). Плотность в "зоне Лиги Европы" очень высокая!

Прогноз на матч

Эксперты называют хозяев большими фаворитами матча. Коэффициент на победу "МЮ" равен 1.42, на ничью – 4.40, а на успех "Шеффилда" можно сделать ставку с котировкой 9.10.

Аналитики букмекерских контор подсчитали вероятность результата матча: победа "Манчестера" 68 процентов, ничья 22 процента, победа "Шеффилда" 10 процентов.

Также букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.85, тогда как на "больше 2,5 голов" он составляет 2.01. Значит, с вероятностью в 52 процента сегодня зрители у экранов увидят два гола или меньше.

Где смотреть трансляцию

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Шеффилд Юнайтед" в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть онлайн на сервисе oll.tv.

Отметим, что "МЮ" продолжает борьбу в Лиге Европы. В первом матче 1/8 финала англичане на выезде разгромили австрийский ЛАСК.

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