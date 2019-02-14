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"Манчестер Юнайтед" заплатил уволенному Моуринью 22 миллиона евро

Сегодня, 18:28

Португальский тренер был отправлен в отставку из-за плохих результатов команды и получил серьезную выплату

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью. Фото: Getty Images
"Манчестер Юнайтед" заплатил уволенному Моуринью 22 миллиона евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/597/2ad/5c65972ad0ca4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/597/2ad/5c65972ad0ca4.png Футбол Португальский тренер был отправлен в отставку из-за плохих результатов команды и получил серьезную выплату

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заплатил экс-главному тренеру команды Жозе Моуринью и его тренерскому штабу 19,6 миллиона фунтов (более 22 миллионов евро) в качестве неустойки после досрочного расторжения контрактов, сообщает Associated Press.

"МЮ" 18 декабря объявил об отставке 55-летнего португальского специалиста с должности главного тренера. Ранее СМИ сообщали, что сумма компенсации Моуринью составила 15 миллионов фунтов.

В четверг "Манчестер Юнайтед" опубликовал финансовый отчет, в котором в том числе была указана сумма компенсации за увольнение Моуринью и шести членов его тренерского штаба. Также отмечается, что с 2013 года, после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера "дьяволов", "МЮ" потратил 33,2 миллиона фунтов на увольнение трех тренеров (Дэвида Мойеса, Луи ван Гала и Моуринью).

Португалец возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17.

После увольнения Жозе Моуринью тренером "МЮ" стал Уле-Гуннар Сульшер, которому удалась феноменальная серия без поражений в 11 матчей, которая прервалась в поединке Лиги чемпионов "МЮ" – "ПСЖ" – 0:2.

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Тег тренер, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью

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Источник:

Associated Press

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