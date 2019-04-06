"МанСити" берет очки и теряет Зинченко: все о 33-м туре АПЛ

Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Англии

Зинченко получил травму в первом тайме. Фото: AFP

"МанСити" берет очки и теряет Зинченко: все о 33-м туре АПЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8d6/312/5ca8d6312d710.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8d6/312/5ca8d6312d710.jpg 2019-04-06T19:39:24+03:00 Футбол Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Англии

33-й тур чемпионата Англии по футболу растянулся на неделю из-за кубковых матчей. Лидеры Премьер-лиги – "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – очков не теряли. Но без потерь не обошлось. Украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко был заменен уже в первом тайме поединка с "Кардиффом". У игрока небольшое растяжение задней поверхности бедра. На восстановление должно уйти не более двух недель.



Вторник, 2 апреля

"Вулверхемптон" – "Манчестер Юнайтед" – 2:1



"Уотфорд" – "Фулхэм" – 4:1

Среда, 3 апреля

"Манчестер Сити" – "Кардифф" – 2:0

Пятница, 5 апреля

"Саутгемптон" – "Ливерпуль" – 1:3

Суббота, 6 апреля

"Борнмут" – "Бернли" – 1:3



"Ньюкасл" – "Кристал Пэлас" – 0:1



"Хаддерсфилд" – "Лестер" – 1:4

Воскресенье, 7 апреля

16:05 "Эвертон" – "Арсенал"

Понедельник, 8 апреля

22:00 "Челси" – "Вест Хэм"

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