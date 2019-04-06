"МанСити" берет очки и теряет Зинченко: все о 33-м туре АПЛ
Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Англии
33-й тур чемпионата Англии по футболу растянулся на неделю из-за кубковых матчей. Лидеры Премьер-лиги – "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – очков не теряли. Но без потерь не обошлось. Украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко был заменен уже в первом тайме поединка с "Кардиффом". У игрока небольшое растяжение задней поверхности бедра. На восстановление должно уйти не более двух недель.
Вторник, 2 апреля
"Вулверхемптон" – "Манчестер Юнайтед" – 2:1
"Уотфорд" – "Фулхэм" – 4:1
Среда, 3 апреля
"Манчестер Сити" – "Кардифф" – 2:0
Пятница, 5 апреля
"Саутгемптон" – "Ливерпуль" – 1:3
Суббота, 6 апреля
"Борнмут" – "Бернли" – 1:3
"Ньюкасл" – "Кристал Пэлас" – 0:1
"Хаддерсфилд" – "Лестер" – 1:4
Воскресенье, 7 апреля
16:05 "Эвертон" – "Арсенал"
Понедельник, 8 апреля
22:00 "Челси" – "Вест Хэм"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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