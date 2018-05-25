Марадона заявил, что Месси и Неймара в "Динамо" не будет

Новоиспеченный председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона во время пресс-конференции в Абу-Даби заявил, что несмотря на свою офисную должность не будет запираться в кабинете, а постарается постоянно сопровождать и быть вместе с командой. Напомним, что чемпион мира-1986 Марадона подписал трехлетний контракт с белорусским клубом, где выступает украинский нападающий Артем Милевский.

"Это новый вызов для меня, но я не собираюсь запираться в кабинете. Буду работать вместе с командой на стадионе, буду давать "Динамо" все лучшее, чтобы клуб был более конкурентоспособным. Для меня главное, что у футболистов есть энтузиазм. Я буду работать и с маленькими игроками из академии "Динамо", – сказал Диего Марадона.

Аргентинец рассказал и о том, кем будет комплектовать команду в период дозаявок: "Для начала нужно присмотреться к тем, кто есть в нашем распоряжении, увидеть сильные и слабые стороны "Динамо". В будущем можно усиливаться и футболистами из ОАЭ, и из Италии, и из Аргентины.

Конечно, Неймар и Месси пока слишком далекий от нас уровень, но не сомневаюсь, что "Динамо" сможет собрать боеспособный состав".

Напомним, что после восьми туров "Динамо" занимает в таблице чемпионата Беларуси восьмое место.