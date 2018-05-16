Официально: Диего Марадона подписал трехлетний контракт с "Динамо" Брест

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона подписал трехлетний контракт с брестским "Динамо" и занял пост председателя правления клуба, сообщается на официальном сайте клуба. Интересно, что в составе брестского "Динамо" выступает украинский нападающий Артем Милевский.

"Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо" (Брест)", – говорится в сообщении клуба из Беларуси.

Отмечается, что Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России. "Динамо" (Брест) после семи туров с 9 очками занимает восьмое место в высшей лиге Беларуси.

Также отмечается, что пресс-конференция с участием Диего Марадоны и представителей клуба состоится в Emirates Palace (Абу-Даби). О дате проведения пресс-конференции будет объявлено дополнительно.

Ранее мы писали, что Диего Марадона больше не тренер клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра". Специалист решил уйти в отставку после того, как не удалось вывести команду в элитный дивизион страны. 57-летний Марадона возглавил команду в мае прошлого года, но даже года продержаться на посту не сумел. Марадона также руководил клубами "Текстил Мандию", "Расинг" (Авельянеда), сборной Аргентины, и "Аль-Васлом" (ОАЭ).