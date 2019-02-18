Марек Гамшик стал игроком китайского "Далянь Ифань"

Словацкий футболист будет зарабатывать по 9 млн евро за сезон в течение трех лет

Марек Гамшик уже в Китае. Фото: Twitter

Марек Гамшик стал игроком китайского "Далянь Ифань" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a9f/a3d/5c6a9fa3d1fdf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a9f/a3d/5c6a9fa3d1fdf.jpg 2019-02-18T14:06:03+02:00 Футбол Словацкий футболист будет зарабатывать по 9 млн евро за сезон в течение трех лет

Китайский клуб "Далянь Ифань" 18 февраля объявил о подписании контракта со словацким полузащитником Мареком Гамшиком, который ранее защищал цвета итальянского "Наполи".

Ранее в СМИ сообщалось, что "Наполи" получит за переход Гамшика 20 миллионов евро. В новой команде футболист будет зарабатывать по 9 млн евро за сезон в течение трех лет.

Словацкий футболист выступал за "Наполи" с 2007 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 31-летний полузащитник принял участие в 13 матчах (12 – в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

По итогам прошлого сезона "Далянь Ифань" занял в турнирной таблице китайской Суперлиги 11-е место, набрав 35 очков.

Гамшик также является лучшим бомбардиром в истории "Наполи", забив за клуб 121 голов. Еще в декабре позапрошлого года он побил рекорд легендарного аргентинца Диего Марадоны. 31-летний Гамшик перешел в "Наполи" летом 2007 года из "Брешии" за 5,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что хавбеку также принадлежит рекорд по числу матчей за сборную Словакии (111). Кроме того, он отстает на один гол (22) от лучшего бомбардира в истории национальной команды Роберта Виттека (23).

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