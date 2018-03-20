Марек Гамшик в седьмой раз признан лучшим футболистом Словакии

Сегодня, 11:19

В голосовании игрок "Наполи" обошел Шкриньяра и Лоботку

Марек Гамшик. Фото Twitter
Марек Гамшик. Фото Twitter

Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик был признан игроком года в Словакии. Этот результат был объявлен на гала-вечере, посвященном подведению итогов 2017 года.

"Удивительное чувство, когда находишься среди столь многих великих футболистов. Это по-прежнему престижная награда, я очень ценю ее. Сейчас я очень хочу получить итальянский титул – это моя мечта. Надеюсь, что все получится", – поделился эмоциями Гамшик.

Марек Гамшик получил 325 голосов в свою пользу. Вторым в рейтинге стал Милан Шкриньяр из "Интера" (287), замкнул тройку Станислав Лоботка из "Сельты" (249).

Гамшик семь раз становился футболистом года в Словакии (2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Напомним, что в конце прошлого года Марек Гамшик превзошел рекорд чемпиона мира по футболу 1986 года аргентинца Диего Марадоны по количеству забитых мячей за неаполитанский клуб.

Ранее Гамшик стал героем костюма на Хэллоуин. Образ словацкого футболиста примерила девушка одноклубника Марека Дриса Мертенса. Сам бельгиец переоделся в Лоренцо Инсинье.
футбол, футболист, Марек Гамшик

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Источник:

Championat.ru

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